***SKBNK* *KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2020 08:37
***SKBNK******KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKBNK, KLGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKBNK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/11/2020) KLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/11/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888568
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7070
En Düşük
7,6336
18:059,1085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0211
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1280
En Düşük
9,0400
18:05467,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 467,26
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
468,27
En Düşük
463,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6709
|7,6854
|% 0,07
|
|Euro
|9,0898
|9,1085
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,1129
|10,1636
|% 0,09
|
|Frank
|8,3780
|8,4285
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|5,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|10,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|9,83
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|4,75
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,16
|0,08
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,45
|