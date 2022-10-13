***SKBNK* *KONTR* *SANEL* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.10.2022 09:26
***SKBNK******KONTR******SANEL******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KONTR, SANEL, SEK, SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071496
BIST
14:323.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 50,56
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:3218,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5926
En Düşük
18,5039
14:3218,1271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1052
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9750
14:321.001,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.001,39
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:30
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.692.750
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|277.868.128
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|93.533.782
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|113.400.542
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,52
|6.997.219
|% -7,76
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|HUNER
|6,43
|622.237.563
|% -6,13
|
|THYAO
|87,95
|4.565.087.042
|% 3,35
|
|SASA
|83,15
|1.377.407.296
|% 1,53
|
|PETKM
|14,71
|1.290.620.953
|% 0,41
|
|AKBNK
|13,05
|1.198.491.311
|% 0,93
|
|ASELS
|31,42
|1.088.875.251
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,20
|615.688.287
|% 1,45
|
|DOHOL
|5,43
|600.759.312
|% 3,23
|
|ODAS
|8,15
|782.751.236
|% 4,62
|
|YKBNK
|8,34
|776.031.967
|% 1,71
|
|AKBNK
|13,05
|1.198.491.311
|% 0,93
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5880
|18,5902
|% 0,14
|
|Euro
|18,1262
|18,1350
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7389
|20,8429
|% 0,93
|
|Frank
|18,5548
|18,6666
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9308
|4,9556
|% 0,11
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|7,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|5,00
|
|Tam
|6.742
|6.794
|1,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,20
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45KLRHO
Yüzde 9.99 oranında artışla 33.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 335, 996 adet işlem
-
14:44EMNIS
Yüzde 9.64 oranında artışla 51.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 214 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 51 artarak (% 1.50 ) 3, 901
-
14:43XU100
Endeks 3, 568 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 29, 499.00 milyon TL de
-
14:42YEOTK
Yüzde 9.98 oranında artışla 43.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 678, 552 adet işlem