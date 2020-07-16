***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.07.2020 09:57
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Basri Göktan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860039
BIST
11:13119.186
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.444,72
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:136,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:137,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8167
11:13398,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 398,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,98
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.949.583
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|24.123.085
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.067.658
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.072.138
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|897.005
|% 9,98
|
|DITAS
|27,72
|2.576.916
|% -7,48
|
|DOBUR
|18,10
|714.886
|% -7,37
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|MRGYO
|2,31
|3.852.164
|% -4,15
|
|EKGYO
|2,31
|480.765.707
|% -1,28
|
|THYAO
|12,18
|396.968.889
|% 3,22
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|TRKCM
|4,68
|363.724.062
|% 0,86
|
|GARAN
|8,04
|306.329.758
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,31
|480.765.707
|% -1,28
|
|TRKCM
|4,68
|363.724.062
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|TSKB
|1,31
|97.930.511
|% 3,15
|
|KRDMD
|3,17
|234.730.263
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|% -0,23
|
|Frank
|7,2343
|7,2778
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,70
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,90
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,90
|
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