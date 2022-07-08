***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2022 09:08
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044118
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0408
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
18:0517,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6039
En Düşük
17,4576
18:05969,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,82
|Açılış
|: 969,20
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,29
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2971
|17,3066
|% 0,22
|
|Euro
|17,5858
|17,6006
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7077
|20,8116
|% 0,12
|
|Frank
|17,6964
|17,8030
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5942
|4,6172
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|3,03
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.480
|6.601
|15,00
|
|Yarım
|3.172
|3.228
|8,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.613
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|