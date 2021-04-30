***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
30.04.2021 22:36
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -5.123 0 0 4.453 -3.142 0 0 0 33.064 29.252 4.723 33.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -1.278 0 40.375 -274 0 0 0 0 0 -50 -35.020 0 3.753 1.243 4.996
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 557 0 118.718 89.050 -5.219 0 28.652 4.040 0 689.923 -158.068 33.064 1.958.717 33.083 1.991.800
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 6.553 1.912 0 0 0 6.262 14.727 2.769 17.496
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 21.572 -5.325 0 0 0 0 0 -45 -10.691 0 5.511 24.413 29.924
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.371 -51.871 0 -1.500 0 -1.500
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.371 -50.371 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.860.000 1.466 0 14.554 113.845 -13.691 0 40.748 -67 0 723.635 -6.462 6.262 2.740.290 69.683 2.809.973
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.722.090 17.438.339 28.160.429 11.167.354 13.896.220 25.063.574
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.227.090 3.695.498 6.922.588 3.163.788 3.185.421 6.349.209
Teminat Mektupları
3.172.441 1.040.946 4.213.387 3.109.006 927.304 4.036.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
134.843 22.310 157.153 154.265 18.589 172.854
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.037.598 1.018.636 4.056.234 2.954.741 908.715 3.863.456
Banka Kredileri
3.017 21.160 24.177 3.017 16.456 19.473
İthalat Kabul Kredileri
0 21.160 21.160 0 16.456 16.456
Diğer Banka Kabulleri
3.017 0 3.017 3.017 0 3.017
Akreditifler
0 182.997 182.997 0 185.260 185.260
Belgeli Akreditifler
0 182.997 182.997 0 185.260 185.260
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.082 1.042.076 1.043.158 1.215 947.712 948.927
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 3.409.257 1.546.988 4.956.245 3.104.577 279.062 3.383.639
Cayılamaz Taahhütler
2.889.335 1.533.966 4.423.301 2.638.399 275.002 2.913.401
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
101.043 1.517.582 1.618.625 80.668 258.619 339.287
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.409.395 16.384 1.425.779 1.354.721 16.383 1.371.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
582.210 0 582.210 457.387 0 457.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.151 0 5.151 5.554 0 5.554
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
664.897 0 664.897 614.080 0 614.080
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
586 0 586 530 0 530
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
126.053 0 126.053 125.459 0 125.459
Cayılabilir Taahhütler
(4) 519.922 13.022 532.944 466.178 4.060 470.238
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
519.138 0 519.138 466.178 0 466.178
Diğer Cayılabilir Taahhütler
784 13.022 13.806 0 4.060 4.060
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.085.743 12.195.853 16.281.596 4.898.989 10.431.737 15.330.726
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
912.000 0 912.000 912.000 0 912.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
912.000 0 912.000 912.000 0 912.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.173.743 12.195.853 15.369.596 3.986.989 10.431.737 14.418.726
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
215.179 353.400 568.579 20.328 39.535 59.863
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
147.483 139.300 286.783 18.053 12.576 30.629
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
67.696 214.100 281.796 2.275 26.959 29.234
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.777.309 10.171.356 12.948.665 3.773.217 9.109.229 12.882.446
Swap Para Alım İşlemleri
337.460 4.854.547 5.192.007 0 5.127.991 5.127.991
Swap Para Satım İşlemleri
2.439.849 3.871.225 6.311.074 3.773.217 2.632.196 6.405.413
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 722.792 722.792 0 674.521 674.521
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 722.792 722.792 0 674.521 674.521
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
148.690 365.121 513.811 155.400 163.241 318.641
Para Alım Opsiyonları
85.401 164.421 249.822 76.400 79.655 156.055
Para Satım Opsiyonları
63.289 200.700 263.989 79.000 83.586 162.586
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
32.565 36.090 68.655 38.044 35.149 73.193
Futures Para Alım İşlemleri
0 36.090 36.090 0 35.149 35.149
Futures Para Satım İşlemleri
32.565 0 32.565 38.044 0 38.044
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.269.886 1.269.886 0 1.084.583 1.084.583
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
525.237.207 399.307.930 924.545.137 501.878.324 362.410.683 864.289.007
EMANET KIYMETLER
4.524.613 3.187.952 7.712.565 4.314.321 2.743.389 7.057.710
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
566.307 874.035 1.440.342 577.786 827.714 1.405.500
Tahsile Alınan Çekler
3.816.052 365.346 4.181.398 3.619.661 318.666 3.938.327
Tahsile Alınan Ticari Senetler
131.556 879.819 1.011.375 105.245 635.189 740.434
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
5.597 800.684 806.281 5.597 722.431 728.028
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
5.100 268.068 273.168 6.031 239.389 245.420
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
517.441.216 395.035.956 912.477.172 494.193.237 358.620.405 852.813.642
Menkul Kıymetler
0 1.168 1.168 0 1.339 1.339
Teminat Senetleri
129.670.850 57.926.908 187.597.758 123.425.170 52.448.006 175.873.176
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
26.095.749 18.942.714 45.038.463 24.898.539 17.603.574 42.502.113
Diğer Rehinli Kıymetler
359.704.713 318.081.698 677.786.411 344.136.072 288.491.853 632.627.925
Rehinli Kıymet Alanlar
1.969.904 83.468 2.053.372 1.733.456 75.633 1.809.089
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
3.271.378 1.084.022 4.355.400 3.370.766 1.046.889 4.417.655
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
535.959.297 416.746.269 952.705.566 513.045.678 376.306.903 889.352.581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-406.085 -907.028
Alınan Faizler
813.549 1.029.902
Ödenen Faizler
-707.851 -416.387
Alınan Temettüler
4.232 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.380 101.450
Elde Edilen Diğer Kazançlar
269.957 209.680
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
161.590 156.023
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-177.820 -141.381
Ödenen Vergiler
-14.602 -8.861
Diğer
-919.520 -1.837.454
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
566.956 1.144.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.265 -20.455
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.539 80
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
134.045 549.155
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-433.822 -149.941
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
453.888 539.127
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-470.744 110.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
343.102 113.691
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
561.213 2.651
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
160.871 237.310
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
153.132 -315.730
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.199 -28.232
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
197.320 72.891
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-68 -3.680
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.285 33.028
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-102.584 -406.354
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
54.115 24.724
Diğer
-12.737 -8.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-231.809 -186.740
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
195.843 570.847
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-405.192 -777.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-738 30.620
Temettü Ödemeleri
-1.500 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.222 -11.207
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
364.106 249.719
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
446.300 -15.441
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.711.961 1.849.869
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.158.261 1.834.428
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.752 39.034
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.744 -5.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -6.397
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -7.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.744 1.338
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.832 4.480
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.769 -3.934
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
143 792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.496 33.975
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.713.094 5.536.362 7.249.456 2.127.358 4.285.412 6.412.770
Nakit ve Nakit Benzerleri
942.089 5.176.928 6.119.017 1.260.697 4.122.830 5.383.527
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 532.235 4.273.006 4.805.241 688.697 3.699.265 4.387.962
Bankalar
(3) 375.270 878.253 1.253.523 568.027 406.620 974.647
Para Piyasalarından Alacaklar
41.600 25.796 67.396 16.501 17.013 33.514
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.016 -127 -7.143 -12.528 -68 -12.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 41.549 43.047 84.596 21.881 42.455 64.336
Devlet Borçlanma Senetleri
35.064 5.170 40.234 19.700 6.817 26.517
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
6.485 37.877 44.362 2.181 35.638 37.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 702.018 84.717 786.735 835.990 104.134 940.124
Devlet Borçlanma Senetleri
497.873 84.717 582.590 528.659 104.134 632.793
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
204.145 0 204.145 307.331 0 307.331
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(2),(12) 27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.095.259 9.794.547 29.889.806 20.018.977 8.856.113 28.875.090
Krediler
(5) 19.106.405 7.685.552 26.791.957 19.083.756 7.154.458 26.238.214
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 270.790 300.256 571.046 271.691 282.621 554.312
Faktoring Alacakları
(11) 433.356 0 433.356 331.380 0 331.380
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.483.284 1.824.039 4.307.323 2.434.627 1.432.787 3.867.414
Devlet Borçlanma Senetleri
2.477.546 748.965 3.226.511 2.428.963 479.681 2.908.644
Diğer Finansal Varlıklar
5.738 1.075.074 1.080.812 5.664 953.106 958.770
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.198.576 -15.300 -2.213.876 -2.102.477 -13.753 -2.116.230
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 597.811 0 597.811 615.015 0 615.015
Satış Amaçlı
597.811 0 597.811 615.015 0 615.015
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
39.363 0 39.363 14.413 0 14.413
İştirakler (Net)
(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.236 0 4.236 4.236 0 4.236
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
35.127 0 35.127 10.177 0 10.177
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 1.193.055 5.036 1.198.091 884.435 4.628 889.063
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 128.639 0 128.639 126.686 0 126.686
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
128.639 0 128.639 126.686 0 126.686
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 764.509 0 764.509 984.449 0 984.449
CARİ VERGİ VARLIĞI
15.697 0 15.697 10.926 0 10.926
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 342.480 0 342.480 320.421 0 320.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(18) 1.069.068 367.408 1.436.476 873.537 416.294 1.289.831
VARLIKLAR TOPLAMI
25.958.975 15.703.353 41.662.328 25.976.217 13.562.447 39.538.664
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 15.734.496 15.215.590 30.950.086 14.793.109 15.302.908 30.096.017
ALINAN KREDİLER
(3) 957.804 1.903.882 2.861.686 860.203 1.652.131 2.512.334
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 952.037 0 952.037 476.877 0 476.877
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 386.041 0 386.041 543.180 0 543.180
Bonolar
349.777 0 349.777 468.119 0 468.119
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
36.264 0 36.264 75.061 0 75.061
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2),(8) 8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
517 0 517 541 0 541
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 294.350 80 294.430 198.612 314 198.926
KARŞILIKLAR
(9) 898.699 1.260 899.959 873.103 1.142 874.245
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
114.703 806 115.509 105.531 714 106.245
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
783.996 454 784.450 767.572 428 768.000
CARİ VERGİ BORCU
(10) 64.581 44 64.625 57.993 36 58.029
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 4.365 0 4.365 4.621 0 4.621
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 938.519 241.122 1.179.641 696.631 40.328 736.959
ÖZKAYNAKLAR
(13) 2.760.015 49.958 2.809.973 2.721.592 43.199 2.764.791
Ödenmiş Sermaye
1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000
Sermaye Yedekleri
16.020 0 16.020 -5.552 0 -5.552
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.466 0 1.466 1.466 0 1.466
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.554 0 14.554 -7.018 0 -7.018
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
100.154 0 100.154 105.479 0 105.479
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-67 40.748 40.681 -1.979 34.195 32.216
Kar Yedekleri
716.305 7.330 723.635 666.052 7.257 673.309
Yasal Yedekler
129.096 7.330 136.426 124.177 7.330 131.507
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
471.067 0 471.067 455.472 0 455.472
Diğer Kar Yedekleri
116.142 0 116.142 86.403 -73 86.330
Kar veya Zarar
476 -676 -200 57.360 -522 56.838
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-5.698 -764 -6.462 -134.332 -2.279 -136.611
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.174 88 6.262 191.692 1.757 67.127 2.556 69.683 40.232 2.269 42.501
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
23.452.663 18.209.665 41.662.328 21.703.058 17.835.606 39.538.664
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.101.664 847.116
Kredilerden Alınan Faizler
926.704 723.818
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.520 51
Bankalardan Alınan Faizler
8.320 3.686
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
502 367
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
125.888 95.255
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.577 580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.486 20.901
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
100.825 73.774
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
9.541 13.198
Diğer Faiz Gelirleri
13.189 10.741
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -766.649 -402.768
Mevduata Verilen Faizler
-534.224 -274.955
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-93.126 -27.998
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-66.822 -12.674
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-61.100 -61.959
Kiralama Faiz Giderleri
-6.753 -8.472
Diğer Faiz Giderleri
-4.624 -16.710
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
335.015 444.348
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
94.743 79.340
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.380 101.450
Gayri Nakdi Kredilerden
15.283 15.990
Diğer
149.097 85.460
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-69.637 -22.110
Gayri Nakdi Kredilere
-378 -550
Diğer
-69.259 -21.560
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.232 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -16.296 -18.611
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.144 -2.734
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
176.874 205.271
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-194.314 -221.148
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 91.939 59.221
FAALİYET BRÜT KÂRI
509.633 564.298
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -150.063 -155.874
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -12.764 -60.620
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-174.046 -139.375
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -183.183 -161.169
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.423 47.260
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) -10.423 47.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 19.175 -8.226
Cari Vergi Karşılığı
-2.997 -1.509
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-38.685 -35.256
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
60.857 28.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 8.752 39.034
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 8.752 39.034
Grubun Karı (Zararı)
6.262 33.064
Azınlık Payları Karı (Zararı)
2.490 5.970
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00500000 0,03600000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933923
BIST