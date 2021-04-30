***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -5.123 0 0 4.453 -3.142 0 0 0 33.064 29.252 4.723 33.975Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 40.375 -274 0 0 0 0 0 -50 -35.020 0 3.753 1.243 4.996Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 118.718 89.050 -5.219 0 28.652 4.040 0 689.923 -158.068 33.064 1.958.717 33.083 1.991.800Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.860.000 1.466 0 -7.018 119.170 -13.691 0 34.195 -1.979 0 673.309 56.838 0 2.722.290 42.501 2.764.791Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 6.553 1.912 0 0 0 6.262 14.727 2.769 17.496Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -738 0 -738 0 -738Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 21.572 -5.325 0 0 0 0 0 -45 -10.691 0 5.511 24.413 29.924Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.371 -51.871 0 -1.500 0 -1.500Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.371 -50.371 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.860.000 1.466 0 14.554 113.845 -13.691 0 40.748 -67 0 723.635 -6.462 6.262 2.740.290 69.683 2.809.973Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.722.090 17.438.339 28.160.429 11.167.354 13.896.220 25.063.574GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.227.090 3.695.498 6.922.588 3.163.788 3.185.421 6.349.209Teminat Mektupları3.172.441 1.040.946 4.213.387 3.109.006 927.304 4.036.310Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler134.843 22.310 157.153 154.265 18.589 172.854Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları3.037.598 1.018.636 4.056.234 2.954.741 908.715 3.863.456Banka Kredileri3.017 21.160 24.177 3.017 16.456 19.473İthalat Kabul Kredileri0 21.160 21.160 0 16.456 16.456Diğer Banka Kabulleri3.017 0 3.017 3.017 0 3.017Akreditifler0 182.997 182.997 0 185.260 185.260Belgeli Akreditifler0 182.997 182.997 0 185.260 185.260Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239T.C. Merkez Bankasına Cirolar50.550 1.408.319 1.458.869 50.550 1.108.689 1.159.239Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.082 1.042.076 1.043.158 1.215 947.712 948.927Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 3.409.257 1.546.988 4.956.245 3.104.577 279.062 3.383.639Cayılamaz Taahhütler2.889.335 1.533.966 4.423.301 2.638.399 275.002 2.913.401Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri101.043 1.517.582 1.618.625 80.668 258.619 339.287Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.409.395 16.384 1.425.779 1.354.721 16.383 1.371.104Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri582.210 0 582.210 457.387 0 457.387İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.151 0 5.151 5.554 0 5.554Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri664.897 0 664.897 614.080 0 614.080Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri586 0 586 530 0 530Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler126.053 0 126.053 125.459 0 125.459Cayılabilir Taahhütler(4) 519.922 13.022 532.944 466.178 4.060 470.238Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri519.138 0 519.138 466.178 0 466.178Diğer Cayılabilir Taahhütler784 13.022 13.806 0 4.060 4.060TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 4.085.743 12.195.853 16.281.596 4.898.989 10.431.737 15.330.726Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar912.000 0 912.000 912.000 0 912.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler912.000 0 912.000 912.000 0 912.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.173.743 12.195.853 15.369.596 3.986.989 10.431.737 14.418.726Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri215.179 353.400 568.579 20.328 39.535 59.863Vadeli Döviz Alım İşlemleri147.483 139.300 286.783 18.053 12.576 30.629Vadeli Döviz Satım İşlemleri67.696 214.100 281.796 2.275 26.959 29.234Para ve Faiz Swap İşlemleri2.777.309 10.171.356 12.948.665 3.773.217 9.109.229 12.882.446Swap Para Alım İşlemleri337.460 4.854.547 5.192.007 0 5.127.991 5.127.991Swap Para Satım İşlemleri2.439.849 3.871.225 6.311.074 3.773.217 2.632.196 6.405.413Swap Faiz Alım İşlemleri0 722.792 722.792 0 674.521 674.521Swap Faiz Satım İşlemleri0 722.792 722.792 0 674.521 674.521Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları148.690 365.121 513.811 155.400 163.241 318.641Para Alım Opsiyonları85.401 164.421 249.822 76.400 79.655 156.055Para Satım Opsiyonları63.289 200.700 263.989 79.000 83.586 162.586Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri32.565 36.090 68.655 38.044 35.149 73.193Futures Para Alım İşlemleri0 36.090 36.090 0 35.149 35.149Futures Para Satım İşlemleri32.565 0 32.565 38.044 0 38.044Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.269.886 1.269.886 0 1.084.583 1.084.583EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER525.237.207 399.307.930 924.545.137 501.878.324 362.410.683 864.289.007EMANET KIYMETLER4.524.613 3.187.952 7.712.565 4.314.321 2.743.389 7.057.710Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler566.307 874.035 1.440.342 577.786 827.714 1.405.500Tahsile Alınan Çekler3.816.052 365.346 4.181.398 3.619.661 318.666 3.938.327Tahsile Alınan Ticari Senetler131.556 879.819 1.011.375 105.245 635.189 740.434Tahsile Alınan Diğer Kıymetler5.597 800.684 806.281 5.597 722.431 728.028İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.100 268.068 273.168 6.031 239.389 245.420Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER517.441.216 395.035.956 912.477.172 494.193.237 358.620.405 852.813.642Menkul Kıymetler0 1.168 1.168 0 1.339 1.339Teminat Senetleri129.670.850 57.926.908 187.597.758 123.425.170 52.448.006 175.873.176Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul26.095.749 18.942.714 45.038.463 24.898.539 17.603.574 42.502.113Diğer Rehinli Kıymetler359.704.713 318.081.698 677.786.411 344.136.072 288.491.853 632.627.925Rehinli Kıymet Alanlar1.969.904 83.468 2.053.372 1.733.456 75.633 1.809.089KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.271.378 1.084.022 4.355.400 3.370.766 1.046.889 4.417.655BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI535.959.297 416.746.269 952.705.566 513.045.678 376.306.903 889.352.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-406.085 -907.028Alınan Faizler813.549 1.029.902Ödenen Faizler-707.851 -416.387Alınan Temettüler4.232 0Alınan Ücret ve Komisyonlar164.380 101.450Elde Edilen Diğer Kazançlar269.957 209.680Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar161.590 156.023Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-177.820 -141.381Ödenen Vergiler-14.602 -8.861Diğer-919.520 -1.837.454Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim566.956 1.144.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.265 -20.455Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış4.539 80Kredilerdeki Net (Artış) Azalış134.045 549.155Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-433.822 -149.941Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)453.888 539.127Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-470.744 110.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)343.102 113.691Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)561.213 2.651Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı160.871 237.310YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları153.132 -315.730İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.199 -28.232Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller197.320 72.891Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-68 -3.680Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.285 33.028Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 -406.354Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar54.115 24.724Diğer-12.737 -8.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-231.809 -186.740Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit195.843 570.847Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-405.192 -777.000İhraç Edilen Sermaye Araçları-738 30.620Temettü Ödemeleri-1.500 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.222 -11.207Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi364.106 249.719Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)446.300 -15.441Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.711.961 1.849.869Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.158.261 1.834.428Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.752 39.034DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.744 -5.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -6.397Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -7.715Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 1.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.744 1.338Yabancı Para Çevrim Farkları6.832 4.480Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.769 -3.934Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler143 792TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.496 33.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.713.094 5.536.362 7.249.456 2.127.358 4.285.412 6.412.770Nakit ve Nakit Benzerleri942.089 5.176.928 6.119.017 1.260.697 4.122.830 5.383.527Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 532.235 4.273.006 4.805.241 688.697 3.699.265 4.387.962Bankalar(3) 375.270 878.253 1.253.523 568.027 406.620 974.647Para Piyasalarından Alacaklar41.600 25.796 67.396 16.501 17.013 33.514Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-7.016 -127 -7.143 -12.528 -68 -12.596Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 41.549 43.047 84.596 21.881 42.455 64.336Devlet Borçlanma Senetleri35.064 5.170 40.234 19.700 6.817 26.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar6.485 37.877 44.362 2.181 35.638 37.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 702.018 84.717 786.735 835.990 104.134 940.124Devlet Borçlanma Senetleri497.873 84.717 582.590 528.659 104.134 632.793Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler204.145 0 204.145 307.331 0 307.331Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(12) 27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı27.438 231.670 259.108 8.790 15.993 24.783Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.095.259 9.794.547 29.889.806 20.018.977 8.856.113 28.875.090Krediler(5) 19.106.405 7.685.552 26.791.957 19.083.756 7.154.458 26.238.214Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 270.790 300.256 571.046 271.691 282.621 554.312Faktoring Alacakları(11) 433.356 0 433.356 331.380 0 331.380İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.483.284 1.824.039 4.307.323 2.434.627 1.432.787 3.867.414Devlet Borçlanma Senetleri2.477.546 748.965 3.226.511 2.428.963 479.681 2.908.644Diğer Finansal Varlıklar5.738 1.075.074 1.080.812 5.664 953.106 958.770Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.198.576 -15.300 -2.213.876 -2.102.477 -13.753 -2.116.230SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(17) 597.811 0 597.811 615.015 0 615.015Satış Amaçlı597.811 0 597.811 615.015 0 615.015Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI39.363 0 39.363 14.413 0 14.413İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 35.127 0 35.127 10.177 0 10.177Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar35.127 0 35.127 10.177 0 10.177Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 1.193.055 5.036 1.198.091 884.435 4.628 889.063MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 128.639 0 128.639 126.686 0 126.686Şerefiye0 0 0 0 0Diğer128.639 0 128.639 126.686 0 126.686YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(15) 764.509 0 764.509 984.449 0 984.449CARİ VERGİ VARLIĞI15.697 0 15.697 10.926 0 10.926ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(16) 342.480 0 342.480 320.421 0 320.421DİĞER AKTİFLER (Net)(18) 1.069.068 367.408 1.436.476 873.537 416.294 1.289.831VARLIKLAR TOPLAMI25.958.975 15.703.353 41.662.328 25.976.217 13.562.447 39.538.664YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 15.734.496 15.215.590 30.950.086 14.793.109 15.302.908 30.096.017ALINAN KREDİLER(3) 957.804 1.903.882 2.861.686 860.203 1.652.131 2.512.334PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 952.037 0 952.037 476.877 0 476.877İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 386.041 0 386.041 543.180 0 543.180Bonolar349.777 0 349.777 468.119 0 468.119Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler36.264 0 36.264 75.061 0 75.061Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.485 69.254 77.739 23.840 161.655 185.495Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ517 0 517 541 0 541KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 294.350 80 294.430 198.612 314 198.926KARŞILIKLAR(9) 898.699 1.260 899.959 873.103 1.142 874.245Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı114.703 806 115.509 105.531 714 106.245Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar783.996 454 784.450 767.572 428 768.000CARİ VERGİ BORCU(10) 64.581 44 64.625 57.993 36 58.029ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 4.365 0 4.365 4.621 0 4.621SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.754 728.475 1.181.229 452.756 633.893 1.086.649DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 938.519 241.122 1.179.641 696.631 40.328 736.959ÖZKAYNAKLAR(13) 2.760.015 49.958 2.809.973 2.721.592 43.199 2.764.791Ödenmiş Sermaye1.860.000 0 1.860.000 1.860.000 0 1.860.000Sermaye Yedekleri16.020 0 16.020 -5.552 0 -5.552Hisse Senedi İhraç Primleri1.466 0 1.466 1.466 0 1.466Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri14.554 0 14.554 -7.018 0 -7.018Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler100.154 0 100.154 105.479 0 105.479Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-67 40.748 40.681 -1.979 34.195 32.216Kar Yedekleri716.305 7.330 723.635 666.052 7.257 673.309Yasal Yedekler129.096 7.330 136.426 124.177 7.330 131.507Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler471.067 0 471.067 455.472 0 455.472Diğer Kar Yedekleri116.142 0 116.142 86.403 -73 86.330Kar veya Zarar476 -676 -200 57.360 -522 56.838Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-5.698 -764 -6.462 -134.332 -2.279 -136.611Dönem Net Kâr veya Zararı6.174 88 6.262 191.692 1.757 67.127 2.556 69.683 40.232 2.269 42.501YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI23.452.663 18.209.665 41.662.328 21.703.058 17.835.606 39.538.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.101.664 847.116Kredilerden Alınan Faizler926.704 723.818Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler17.520 51Bankalardan Alınan Faizler8.320 3.686Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler502 367Menkul Değerlerden Alınan Faizler125.888 95.255Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.577 580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar21.486 20.901İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler100.825 73.774Finansal Kiralama Faiz Gelirleri9.541 13.198Diğer Faiz Gelirleri13.189 10.741FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -766.649 -402.768Mevduata Verilen Faizler-534.224 -274.955Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-93.126 -27.998Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-66.822 -12.674İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-61.100 -61.959Kiralama Faiz Giderleri-6.753 -8.472Diğer Faiz Giderleri-4.624 -16.710NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ335.015 444.348NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ94.743 79.340Alınan Ücret ve Komisyonlar164.380 101.450Gayri Nakdi Kredilerden15.283 15.990Diğer149.097 85.460Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-69.637 -22.110Gayri Nakdi Kredilere-378 -550Diğer-69.259 -21.560TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 4.232 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -16.296 -18.611Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.144 -2.734Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)176.874 205.271Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-194.314 -221.148DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 91.939 59.221FAALİYET BRÜT KÂRI509.633 564.298BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -150.063 -155.874DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -12.764 -60.620PERSONEL GİDERLERİ (-)-174.046 -139.375DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -183.183 -161.169NET FAALİYET KARI (ZARARI)-10.423 47.260BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -10.423 47.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 19.175 -8.226Cari Vergi Karşılığı-2.997 -1.509Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-38.685 -35.256Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi60.857 28.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 8.752 39.034DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 8.752 39.034Grubun Karı (Zararı)6.262 33.064Azınlık Payları Karı (Zararı)2.490 5.970Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00500000 0,03600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933923BIST