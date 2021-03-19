***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52 nci maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağı belirtilmişti. T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919467BIST