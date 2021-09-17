***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2021İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 08.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022Ek Açıklamalarİlgi: 08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışı borçlanma araçlarının ihracının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçları ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2021/46 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964356BIST