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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.09.2021 18:22



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 08.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışı borçlanma araçlarının ihracının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçları ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2021/46 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964356


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