***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.09.2021 18:22
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 08.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide yer alan kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt dışı borçlanma araçlarının ihracının gerçekleştirilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Söz konusu borçlanma araçları ihracına ilişkin başvurumuzun SPK tarafından onaylanmış olduğu 2021/46 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964356
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6605
En Düşük
8,5060
17:5910,1884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1295
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1884
En Düşük
10,0237
17:59487,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,22
|Açılış
|: 487,76
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6280
|8,6605
|% 1,58
|
|Euro
|10,1258
|10,1884
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,8457
|11,9051
|% 1,07
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3008
|2,3123
|% 1,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|0,74
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,42
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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17:57
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DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında