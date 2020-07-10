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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.07.2020 19:31
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleri çerçevesinde yapılacak Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin BDDK ve SPK'dan gerekli izinler alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihi esas sözleşme tadil metninde güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamız kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı açıklamamızda ile duyurulmuştu.
Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gerekli izinler alınmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859117


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