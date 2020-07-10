***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı işlemleri çerçevesinde yapılacak Bankamız esas sözleşme tadiline ilişkin BDDK ve SPK'dan gerekli izinler alınmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik tarihi esas sözleşme tadil metninde güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Ek Açıklamalarİlgi: 06.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.Bankamız kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı ilgide kayıtlı açıklamamızda ile duyurulmuştu.Bankamız esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gerekli izinler alınmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdfEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859117BIST