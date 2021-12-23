***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI) Ratings, Şekerbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Güç Notunu "b-" olarak teyit ederken, kredi risk yönetimi ve tahsilat oranlarındaki iyileşmeye bağlı olarak notlara ilişkin görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985864BIST