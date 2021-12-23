***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.12.2021 18:23
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI) Ratings, Şekerbank T.A.Ş.'nin Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B-", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Güç Notunu "b-" olarak teyit ederken, kredi risk yönetimi ve tahsilat oranlarındaki iyileşmeye bağlı olarak notlara ilişkin görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985864
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,4074
En Yüksek
|Değişim
|: -6,42%
|| -0,7825
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9807
En Yüksek
|Değişim
|: -6,21%
|| -0,8594
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05655,86
En Yüksek
|Değişim
|: -7,34%
|| -51,94
|Açılış
|: 656,43
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3725
|11,3862
|% -6,59
|
|Euro
|12,9174
|12,9602
|% -6,36
|
|Sterlin
|15,1042
|15,1799
|% -7,07
|
|Frank
|12,2276
|12,3012
|% -7,50
|
|Riyal
|2,9989
|3,0139
|% -7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,32
|8,32
|-0,63
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem