***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Şekerbank'ın aktif kalitesi ve karlılık performansındaki istikrarlı gelişim ile yukarı yönlü trend izleyen sermaye yeterlilik göstergelerini dayanak göstererek Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notunu BB, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu BBB+ (tr) olarak teyit edip, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunun Görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075290BIST