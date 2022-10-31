***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
31.10.2022 15:54
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Şekerbank'ın aktif kalitesi ve karlılık performansındaki istikrarlı gelişim ile yukarı yönlü trend izleyen sermaye yeterlilik göstergelerini dayanak göstererek Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notunu BB, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu BBB+ (tr) olarak teyit edip, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunun Görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075290
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0406
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05984,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,52
|Açılış
|: 984,39
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5615
|18,5659
|% -0,22
|
|Euro
|18,3561
|18,3900
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,2805
|21,3872
|% 0,10
|
|Frank
|18,5137
|18,6252
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9308
|4,9556
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,86
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,38
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.627
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.229
|3.274
|25,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,67
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de