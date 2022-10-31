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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

31.10.2022 15:54
***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Şekerbank'ın aktif kalitesi ve karlılık performansındaki istikrarlı gelişim ile yukarı yönlü trend izleyen sermaye yeterlilik göstergelerini dayanak göstererek Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notunu BB, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunu BBB+ (tr) olarak teyit edip, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notunun Görünümünü "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075290


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GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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Altın Ons 1.647 1.647 13,86  
Altın Gr. 986 986 9,38  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.627 6.698 47,00  
Yarım 3.229 3.274 25,00  
Çeyrek 1.619 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,63 19,67 0,48  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,33  
B. Petrol 94,78 94,78 1,97  
Seans Raporu 18:05
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