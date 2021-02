***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılında küresel pandeminin de etkisiyle yurtiçinde ve yurtdışında 40?dan fazla online etkinlik ve konferansa katılınmış ve çeşitli sayıdaki yatırımcılara/kreditörlere Bankamızı tanıtıcı sunum yapılmıştır. 150?den fazla sermaye ve borçlanma aracı yatırımcısı ile görüşülmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıYoktur.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıYoktur.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823158Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler KAP?ta ve Bankamız internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıİlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalarBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBankanın bağış yapılmaması yönünde politikası bulunmaktadır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMenfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Esas Sözleşme'de bulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiDenetçiler ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Bankamızın bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 30,011.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalarYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGündem Madde 7: 2019 yılı dönem kar/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka?nın 2019 yılı kar/zarar hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu?nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan 684.081.676.87 TL tutarındaki dönem zararının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve toplam 143.516 adet ret oya karşılık 827.597.128,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833691Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı31/03/2020 0 % 71,48 % 0,02 % 89,47 https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/genel-kurul https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/genel-kurul İlişkili taraflara yönelik gündem maddesi yoktur. 47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833691İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim Komitesi Aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Komitenin faaliyetlerine, Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer verilmiştir. https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetimFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Riskin erken saptanması komitesi bulunmamaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. https://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetim4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Açıklamalar bölümü altında yer verilmiştir.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıHakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/ik/ucretpolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Yönetime Ödenen Ücretler bölümü altında yer verilmiştir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 2Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 25 6 1Ücret Komitesi (Remuneration Committee) % 66 % 33 3 3Diğer (Other) Kredi Komitesi % 66 % 0 50 11İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiAday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi, mevzuata uygun şekilde 16 Mart 2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu?nun yapısı ve çalışmalarını yeterli ve mevzuata uygun olarak değerlendirmiştir.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHasan Basri Göktan (Başkan, Murahhas Üye, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi), Beibit Karymsakov (Başkan Yardımcısı, Ücret Komitesi), Nariman Zharkinbayev (Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili, Kredi Komitesi), Aidar Ryskulov (Denetim Komitesi), Almat Zhamiyev (Kurumsal Yönetim Komitesi), Çetin Aydın (Denetim Komitesi, Ücret Komitesi), Mehmet Ayhan Altıntaş (İç Sistemler Sorumlusu, Kurumsal Yönetim Komitesi), Mehmet Ertürkmen (Denetim Komitesi), Levend Torusdağ (Denetim Komitesi), Orhan Karakaş (Murahhas Üye, Kredi Komitesi), Yusuf Tuna (Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıİlgili bilgilere, Faaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2020 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesi?nin Değerlendirmesi bölümünde yer verilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıDr. Hasan Basri Göktanİcra başkanı / genel müdürün adıNariman Zharkinbayev (Genel Müdür Vekili)Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiştir ancak Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği?nde belirtildiği şekliyle sigorta bedeli Banka sermayesinin %25?ini aşan bir tutarda belirlenmediği için KAP?ta açıklama yapılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/politikalarKadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıHASAN BASRİ GÖKTAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/01/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)BEIBIT KARYMSAKOV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)NARIMAN ZHARKINBAYEV İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/11/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)AIDAR RYSKULOV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ALMAT ZHAMIYEV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2017 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ÇETİN AYDIN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MEHMET AYHAN ALTINTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)MEHMET ERTÜRKMEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)LEVEND TORUSDAĞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)ORHAN KARAKAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)YUSUF TUNA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 18/06/2020 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıHakkımızda/İnsan Kaynakları/Ücret Politikası https://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda/ik/ucretpolitikasıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYoktur.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıTeftiş Kurulu BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriPersonel İletişim Hattı: 0 212 344 00 03, Personel Şikayet ve Bildirimleri E-Posta Kutusu: PersonelSikayet@sekerbank.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/Politikalar/Çıkar Çatışması PolitikasıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıBanka ve Sigorta İşçileri Sendikası üyesi olan Bankamız çalışanları toplu iş sözleşmeleri imzalama ve her şubede en az bir kişi tarafından temsil edilme hakkına sahiptirler.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBankamız halefiyet planı öncelikli olarak Şube yöneticiliği pozisyonları için yapılmaktadır. Herhangi bir Şube Müdürünün organizasyondan ayrılması durumunda İnsan Kaynakları ve İşkolu Genel Müdür Yardımcılarının önerisi ile havuzdan belirlenen adaylar ilgili şubeye yönetici olarak atanmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiHakkımızda/İnsan Kaynakları/İnsan Kaynakları Politikası ve politikanın ilgili maddelerinin özeti: İnsana yapılan yatırım, kuruma katkısı en yüksek yatırımdır bilinci ile genç ve başarılı yönetici adaylarımızı bünyemiz dahilinde yetiştirmek ve performansı yüksek çalışanlarımızı destekleyerek gelecekteki potansiyel insan kaynağımızı belirlemek, Bankamızda yönetici pozisyonlarının içeriden karşılanması ve çalışanların kariyer hedeflerini desteklemek adına, yetenek / kariyer havuz uygulamalarını kullanmak. Açık pozisyonlarımızın bu yetenek ve kariyer havuzlarında yer alan çalışanlarımız ile kapatılmasına öncelik vermek, Sayısal- somut hedefler ve yetkinliklerin ölçümlendiği adil, şeffaf, objektif ve başarı odaklı bir performans sistemi kullanmak Görev, sorumluluk ve performans düzeyine göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, Her düzeyde açık iletişimi desteklemek, çalışan ile İK arasında ise güvene dayalı rahat paylaşıma imkan sağlayan bir iletişim ağı kurmak, Kurum kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, etik ilkelere uyumlu çalışanlara sahip olmak, Böylece bankamızın çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vererek başarılı aynı zamanda mutlu çalışanları ile fark yaratan bir kurum olmasını sağlamak. Fırsat eşitliğine ilişkin hususlar Kurumsal Yönetim/Etik Kurallar'da yer almaktadır. Diğer hususlar İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne yer almakta olup, kurumsal internet sitesine konulmamıştır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiBankamız internet sitesinde İnsan Kaynakları Politikası yayınlanmaktadır. Ayrıca Banka içinde yayınlanan İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Banka?nın finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Banka çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerini çalışanlara duyurmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat etmektedir. Banka?nın insan kaynakları politikası iş güvenliği, çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri için kapsamlı olanaklar ve fırsat eşitliğine dayanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Banka içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal Yönetim / Etik İlkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilikİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerBankamızın Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bankamızın (https://www.sekerbank.com.tr/surdurulebilirbankacilik/politikacilar) internet adresinde yer almaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında İç Sistemler yer alan başkanlıklar tarafından denetim ve kontroller yapılmaktadır. Ayrıca suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele kapsamında kullanılan senaryo tabanlı yazılım ile kullanıcının ekranına uyarı olarak gelen işlemler incelenerek kontrol faaliyeti yürütülmektedir. İzleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında tespit edilen ve şüpheli olduğuna karar verilen işlemler için şüpheli işlem bildirimi yapılmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, HakkımızdaKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/ortaklikKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun İç Sistemlerin 2019 Yılı Faaliyet Dönemindeki İşleyişleri Hakkında Denetim Komitesinin Değerlendirmesi bölümü altında yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu içerisinde yer alan 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Finansal Raporu 5.3.4 no'lu dipnotta bulunmaktadıre) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBankamızın yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışması oluşmamıştır. Bunları önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin Bankamız internet sitesinde yayınlanan Çıkar Çatışması Politikası bulunmaktadır. İlgili bilgiye Faaliyet Raporu?nun ?İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Üzerine Genel Politika? bölümünde yer verilmiştir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Ortaklık Yapısı bölümünde yer almakta olup karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan iştirak bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunun Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı27Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttps://www.sekerbank.com.tr/yatirimci/kurumsalyonetimÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak şekilde işlem yapmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, Faaliyet Raporu?nun Yönetim Kurulu?nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında komitelerin sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Aidar Ryskulov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Levend Torusdağ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Ertürkmen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet Ayhan Altıntaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yusuf Tuna Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Almat Zhamiyev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Beibit Karymsakov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) Çetin Aydın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Hasan Basri Göktan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Orhan Karakaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Nariman Zharkinbayev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912401BIST