***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 23:09
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli toplantısında "BDDK'nın, Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan şartlara uygun olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yoluyla ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda azami 400.000.000 TL'ye kadar kısmen veya tamamen Türk Lirası cinsinden ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823744
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0565
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1714
18:056,8780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9568
En Düşük
6,8533
18:05316,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,34
|Açılış
|: 316,02
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
315,90
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8553
|7,8947
|% -1,39
|
|Frank
|6,4097
|6,4483
|% -0,36
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.594
|14,81
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|52,18
|52,18
|2,51
|