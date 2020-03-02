***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.02.2020 tarihli toplantısında "BDDK'nın, Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan şartlara uygun olarak yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yoluyla ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda azami 400.000.000 TL'ye kadar kısmen veya tamamen Türk Lirası cinsinden ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823744BIST