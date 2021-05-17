***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ve Kabahatler Kanunu'ndaki yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Bankamıza 35.743 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek olup anılan cezanın iptaline ilişkin olarak 17.05.2021 tarihinde dava açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936664BIST