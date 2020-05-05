***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBono ve/veya tahvil 1500000000 TRY Yurtiçi 24.10.2019 24.10.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışÖzkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 250000000 TRY Yurtiçi 28.11.2019 28.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışÖzkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı 750000000 TRY Yurtiçi 28.11.2019 28.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi ÜyesiBEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Ücret KomitesiERDAL BATMAZ Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Bağımsız Üye DeğilEMİN ERDEM Erkek Murahhas Üye Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiÜZEYİR BAYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim KomitesiNARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi. Kurumsal Yönetim Komitesi.AIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Samruk-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu) Bağımsız Üye Denetim KomitesiALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Denetim KomitesiMEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler SorumlusuYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiSALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu ÜyesiAYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiUMUT ÜLBEGİ Genel Müdür Yardımcısı Birim Müdürü Araştırma Destek Eğitim Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansman A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup BaşkanıYAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı BankacıŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAytay Tolga Şenefe Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842802BIST