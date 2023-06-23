***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.06.2023 09:18
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/06/2023) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161454
BIST
'
11:235.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,64%
|| 143,06
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:2325,2302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3554
|Açılış
|: 25,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:2327,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2354
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:231.552,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 1.552,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:23
|DERIM
|10,34
|13.526.355
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|98.325.053
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|HUBVC
|4,95
|23.701.845
|% 8,79
|
|KONKA
|43,76
|129.598.684
|% 8,10
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,34
|203.697.810
|% -9,29
|
|BURVA
|60,05
|17.569.640
|% -9,22
|
|PASEU
|33,40
|675.053.191
|% -8,24
|
|POLTK
|2.812,00
|36.999.907
|% -7,78
|
|THYAO
|184,90
|3.051.459.519
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,96
|2.385.598.394
|% 4,01
|
|YKBNK
|12,97
|2.360.884.236
|% 4,51
|
|ISCTR
|13,84
|1.385.307.395
|% 4,53
|
|GARAN
|31,86
|1.112.361.661
|% 4,94
|
|YKBNK
|12,97
|2.360.884.236
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,96
|2.385.598.394
|% 4,01
|
|ISCTR
|13,84
|1.385.307.395
|% 4,53
|
|EKGYO
|7,21
|649.063.370
|% 5,10
|
|SKBNK
|2,59
|172.526.493
|% 3,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2065
|25,2302
|% 1,43
|
|Euro
|27,3861
|27,4483
|% 0,87
|
|Sterlin
|31,8707
|32,0306
|% 0,80
|
|Frank
|27,8461
|28,0138
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6850
|6,7186
|% 1,09
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,88
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,01
|0,20
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-1,22
|
Seans Raporu
11:23
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11:38HUBVC
Yüzde 8.79 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 940 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 58 artarak (% 2.67 ) 6, 222
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11:37XU100
Endeks 5, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 29, 185.00 milyon TL de
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11:37BRSAN
Yüzde 7.29 oranında artışla 262.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 994 adet işlem
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11:36DAPGM
Yüzde 6.24 oranında artışla 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 780 adet işlem