***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822381
BIST
13:36105.458
En Yüksek
|Değişim
|: -4,49%
|| -4.960,10
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:366,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:366,8784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0567
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:36326,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 326,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,74
|19.497.070
|% 10,65
|
|HUBVC
|25,50
|12.218.684
|% 10,23
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,77
|14.550.178
|% 7,41
|
|AVGYO
|1,49
|22.731.070
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,39
|1.002.104
|% -11,72
|
|SEKUR
|4,67
|2.009.893
|% -10,88
|
|IHEVA
|3,24
|1.408.649
|% -10,74
|
|DMSAS
|3,64
|4.500.271
|% -10,34
|
|THYAO
|11,42
|739.312.425
|% -6,01
|
|ASELS
|27,06
|578.128.111
|% -3,29
|
|GARAN
|9,47
|203.167.338
|% -7,07
|
|YKBNK
|2,30
|146.447.419
|% -6,12
|
|PETKM
|3,60
|144.366.202
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,38
|127.258.026
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|108.224.754
|% -6,20
|
|ODAS
|1,92
|130.719.539
|% -5,88
|
|THYAO
|11,42
|739.312.425
|% -6,01
|
|YKBNK
|2,30
|146.447.419
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0029
|8,0430
|% 0,40
|
|Frank
|6,4323
|6,4711
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6559
|1,6642
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-10,00
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,03
|50,03
|-1,70
|