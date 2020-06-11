***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 13:35
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850615
BIST
14:12109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -141,87
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:126,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,8210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:127,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:12378,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,18
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.389.752
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|127.535.537
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.642.520
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.448.930
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,97
|937.184.224
|% 1,03
|
|ASELS
|32,44
|595.679.493
|% 0,75
|
|PETKM
|3,89
|492.899.477
|% 2,37
|
|GARAN
|8,09
|441.891.440
|% -1,22
|
|IHLGM
|1,65
|408.123.906
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,97
|937.184.224
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,65
|408.123.906
|% 8,55
|
|ODAS
|2,06
|292.149.275
|% 1,98
|
|KRDMD
|2,70
|355.813.812
|% 0,75
|
|TSKB
|1,21
|156.523.836
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5941
|8,6372
|% -0,16
|
|Frank
|7,1838
|7,2271
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8070
|1,8161
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,26
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.477
|-5,30
|
|Tam
|2.525
|2.545
|-5,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,70
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|