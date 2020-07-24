***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 16:17
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861645
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,09
|Açılış
|: 418,30
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,77
|18.293.859
|% 9,96
|
|TKURU
|36,92
|268.925
|% 9,95
|
|QNBFL
|122,80
|11.117.734
|% 9,94
|
|QNBFB
|60,85
|27.740.589
|% 9,94
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|ETILR
|3,41
|652.289
|% -8,33
|
|SODSN
|12,07
|151.789
|% -4,96
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ADESE
|2,36
|201.558.850
|% -1,26
|
|YKSLN
|13,35
|123.960.475
|% 8,54
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|IHLGM
|1,77
|236.406.995
|% 1,72
|
|ODAS
|2,71
|242.361.096
|% -1,81
|
|HLGYO
|2,47
|75.744.179
|% 1,23
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|OYAKC
|8,80
|115.251.434
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7298
|8,7736
|% 0,46
|
|Frank
|7,3964
|7,4410
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,73
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.750
|26,00
|
|Tam
|2.808
|2.828
|33,00
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,10
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,27
|
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