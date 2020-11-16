***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2020 10:35
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888607
BIST
13:241.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,16
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:247,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7364
En Düşük
7,6062
13:249,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0661
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1654
En Düşük
9,0167
13:24470,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,23
|Açılış
|: 470,56
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:24
|KARTN
|2.359,50
|36.538.283
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|108.775.925
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.942.255
|% 9,99
|
|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,03
|1.708.883.137
|% 1,92
|
|KRDMD
|4,40
|964.660.118
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|612.962.536
|% 0,69
|
|AKBNK
|6,36
|500.834.945
|% 0,79
|
|SISE
|6,85
|493.329.910
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,40
|964.660.118
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,92
|612.962.536
|% 0,69
|
|GARAN
|9,03
|1.708.883.137
|% 1,92
|
|USAK
|2,59
|352.523.129
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|226.932.305
|% 0,53
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7155
|7,7234
|% 0,56
|
|Euro
|9,1401
|9,1535
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,1497
|10,2006
|% 0,46
|
|Frank
|8,4429
|8,4938
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0538
|2,0641
|% 0,59
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,83
|
|Altın Gr.
|470
|471
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|14,49
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,01
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|0,74
|