***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 10:51
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921692
BIST
16:171.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:178,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1156
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:179,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:17449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,12
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ALCAR
|375,10
|113.631.713
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.427.642
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.759.111
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.330.336
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.603.143
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|19.937.325
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|43.745.439
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,70
|1.302.218.603
|% 7,41
|
|GARAN
|6,82
|1.292.901.561
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|773.073.685
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,95
|713.814.347
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,44
|706.404.075
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,92
|773.073.685
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|419.780.182
|% 4,20
|
|GARAN
|6,82
|1.292.901.561
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|229.558.377
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|166.187.395
|% -0,88
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3074
|8,3151
|% 1,41
|
|Euro
|9,7437
|9,7579
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,3704
|11,4274
|% 1,16
|
|Frank
|8,7743
|8,8272
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2041
|2,2152
|% 1,22
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,10
|
Seans Raporu
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