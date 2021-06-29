***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:12
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944731
BIST
11:171.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -11,74
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.359
11:178,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:1710,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0257
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:17496,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 496,23
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:17
|YAPRK
|39,02
|3.801.431
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|2.159.870
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.683.458
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,77
|12.051.878
|% -9,49
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,56
|8.125.686
|% -6,86
|
|SRVGY
|73,00
|3.058.938
|% -6,17
|
|IDEAS
|58,40
|1.184.122
|% -5,81
|
|THYAO
|13,69
|337.651.267
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|286.069.157
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,92
|236.146.735
|% -1,03
|
|KUTPO
|57,85
|191.641.604
|% 6,44
|
|KOZAL
|115,50
|151.191.681
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,92
|236.146.735
|% -1,03
|
|TSKB
|1,25
|50.583.286
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,17
|82.394.483
|% 0,46
|
|GARAN
|8,15
|286.069.157
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,06
|30.738.621
|% -0,93
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7244
|8,7268
|% 0,50
|
|Euro
|10,3892
|10,3959
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0556
|12,1161
|% 0,25
|
|Frank
|9,4431
|9,5000
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3204
|2,3321
|% 0,46
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-9,94
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,02
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:28AKSGY
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 620 adet işlem
-
11:27AKCNS
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 571, 874 adet işlem
-
11:25SAMAT
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 944 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 69 kaybederek (% -0.79 ) 1, 475
-
11:24XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 3, 347.00 milyon TL de