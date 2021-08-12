***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 12:14
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957563
BIST
11:581.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:588,5741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0508
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5502
11:5810,0874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0509
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0651
11:58483,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,94
|Açılış
|: 483,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
482,90
BIST En Aktif Hisseler11:58
|MARKA
|5,56
|2.901.808
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.236.259
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,58
|2.841.936
|% 9,81
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,27
|29.866.420
|% -9,92
|
|FADE
|8,71
|53.850.381
|% -9,46
|
|EDATA
|14,51
|11.890.133
|% -7,87
|
|RODRG
|15,23
|2.539.282
|% -5,17
|
|SELGD
|6,44
|26.978.570
|% -5,01
|
|TUPRS
|98,25
|615.246.993
|% 1,81
|
|GARAN
|9,12
|437.863.347
|% 1,90
|
|KRDMD
|8,01
|411.157.153
|% 1,65
|
|EREGL
|19,48
|342.584.423
|% 2,15
|
|PETKM
|5,94
|297.661.535
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,46
|172.132.890
|% 1,65
|
|KRDMD
|8,01
|411.157.153
|% 1,65
|
|PETKM
|5,94
|297.661.535
|% 2,95
|
|GARAN
|9,12
|437.863.347
|% 1,90
|
|DAGI
|4,60
|163.072.398
|% -2,34
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5700
|8,5741
|% -0,59
|
|Euro
|10,0815
|10,0874
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8501
|11,9095
|% -0,60
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2784
|2,2899
|% -0,62
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|3,99
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.265
|-6,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,63
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|