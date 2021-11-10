***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 17:35
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976857
BIST
17:281.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:289,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0869
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:2811,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0726
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:28586,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 13,29
|Açılış
|: 586,36
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.466.405
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|140.667.961
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.978.621
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|80.378.494
|% 9,82
|
|SARKY
|16,85
|49.775.305
|% -7,67
|
|KLMSN
|10,13
|32.793.095
|% -7,49
|
|BASGZ
|19,02
|346.536.781
|% -7,04
|
|DOKTA
|32,78
|8.068.032
|% -6,88
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,78
|3.371.269.564
|% 1,89
|
|PETKM
|7,27
|3.045.671.866
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,58
|1.745.452.111
|% 6,47
|
|THYAO
|18,16
|1.679.462.432
|% 0,00
|
|SISE
|9,52
|1.569.260.385
|% 2,48
|
|PETKM
|7,27
|3.045.671.866
|% 0,14
|
|GARAN
|10,78
|3.371.269.564
|% 1,89
|
|TSPOR
|6,58
|1.745.452.111
|% 6,47
|
|YKBNK
|3,13
|784.088.055
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|505.303.497
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8131
|9,8191
|% 0,89
|
|Euro
|11,3561
|11,3664
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,2517
|13,3181
|% 0,75
|
|Frank
|10,7210
|10,7856
|% 0,79
|
|Riyal
|2,6121
|2,6252
|% 1,04
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|31,00
|
|Altın Gr.
|586
|586
|13,14
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,87
|7,88
|0,27
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,03
|