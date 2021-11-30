***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 17:45
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980308
BIST
17:531.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:5313,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,2945
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:5314,9348
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,4659
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:53756,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 21,69
|Açılış
|: 756,69
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:53
|AKFGY
|5,83
|34.832.769
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.663.547
|% 9,99
|
|FENER
|31,00
|192.637.435
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|28.376.692
|% -9,93
|
|ASELS
|21,60
|3.229.525.970
|% -5,01
|
|GARAN
|11,47
|2.539.735.189
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,80
|2.213.713.247
|% 7,63
|
|THYAO
|17,26
|1.820.350.476
|% -0,35
|
|SASA
|43,00
|1.452.664.074
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,19
|1.097.167.736
|% 0,63
|
|GARAN
|11,47
|2.539.735.189
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,56
|1.264.124.509
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,25
|359.987.466
|% -0,44
|
|ASELS
|21,60
|3.229.525.970
|% -5,01
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1074
|13,1108
|% 2,30
|
|Euro
|14,9078
|14,9348
|% 3,22
|
|Sterlin
|17,3929
|17,4801
|% 2,34
|
|Frank
|14,2023
|14,2878
|% 2,78
|
|Riyal
|3,4718
|3,4893
|% 1,95
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|20,04
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,42
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,69
|9,70
|0,27
|
|B. Petrol
|70,52
|70,52
|-2,70
|