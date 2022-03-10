***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2022 11:54
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008980
BIST
12:052.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,11
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
12:0514,7681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1196
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7681
En Düşük
14,6097
12:0516,4061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1520
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
12:05939,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 939,11
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler12:03
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.424
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|992.444
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.899.161
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|1.864.396
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,57
|173.090.207
|% -7,46
|
|NTHOL
|9,27
|17.411.212
|% -4,33
|
|SKTAS
|3,15
|8.092.000
|% -4,26
|
|AVOD
|1,83
|18.132.761
|% -3,17
|
|HEKTS
|14,34
|138.711.813
|% -2,78
|
|KRDMD
|14,95
|2.067.509.735
|% 4,33
|
|THYAO
|26,34
|1.522.006.973
|% 0,77
|
|SASA
|55,00
|1.340.267.904
|% -1,43
|
|EREGL
|34,34
|879.623.098
|% 1,42
|
|TUPRS
|199,50
|647.627.926
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,95
|2.067.509.735
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,17
|184.653.407
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,73
|255.347.625
|% -0,27
|
|ODAS
|1,47
|99.652.452
|% -1,34
|
|PETKM
|8,12
|537.324.773
|% 0,87
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7591
|14,7643
|% 0,79
|
|Euro
|16,3570
|16,4006
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,3533
|19,4503
|% 0,58
|
|Frank
|15,8494
|15,9448
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9210
|3,9406
|% 0,79
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-10,73
|
|Altın Gr.
|941
|941
|2,52
|
|Cumhuriyet
|6.238
|6.332
|37,00
|
|Tam
|6.209
|6.367
|55,97
|
|Yarım
|3.001
|3.080
|27,08
|
|Çeyrek
|1.505
|1.540
|13,53
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,29
|
Seans Raporu
12:03
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12:18EUHOL
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 536, 265 adet işlem
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12:17ARDYZ
Yüzde 8.51 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 509, 762 adet işlem
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, GUBRF, SASA
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, TUPRS
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12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.46 ) 1, 855