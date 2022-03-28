***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 15:01
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013390
BIST
15:082.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 8,21
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:0814,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0159
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:0816,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0109
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:08922,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -11,43
|Açılış
|: 922,46
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.616.384
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.150.237
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.472.274
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|63.693.195
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,08
|3.035.227.676
|% 3,27
|
|SASA
|61,55
|1.815.650.104
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,29
|966.763.108
|% -0,07
|
|KARSN
|5,18
|937.351.352
|% 4,65
|
|EREGL
|32,96
|906.528.753
|% -0,72
|
|ODAS
|1,82
|606.439.911
|% 8,33
|
|KARSN
|5,18
|937.351.352
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,34
|255.082.716
|% 2,63
|
|THYAO
|29,08
|3.035.227.676
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,90
|319.108.015
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8411
|14,8465
|% 0,11
|
|Euro
|16,2735
|16,2840
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,4062
|19,5036
|% -0,44
|
|Frank
|15,8013
|15,8965
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9445
|3,9643
|% 0,07
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|-25,67
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-94,00
|
|Tam
|6.066
|6.217
|-93,61
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-45,28
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-22,64
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|-6,22
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23KAREL
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 745 adet işlem
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15:22AKFGY
Yüzde 5.73 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 867, 228 adet işlem
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15:20KARSN
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 946, 243 adet işlem
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 09 artarak (% 0.17 ) 2, 417
-
15:19VAKKO
Yüzde 7.52 oranında artışla 13.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 006, 568 adet işlem