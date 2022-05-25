***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 12:55
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032297
BIST
12:532.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 21,94
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
12:5316,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2506
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
12:5317,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1387
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
12:53976,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,80
|Açılış
|: 976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler12:53
|DAGHL
|27,06
|4.922.980
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|533.808.072
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|36.362.225
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.258.613
|% 9,87
|
|SELVA
|8,62
|12.149.944
|% -8,30
|
|MEPET
|4,23
|6.379.976
|% -6,42
|
|NUGYO
|5,82
|22.401.994
|% -5,06
|
|SEYKM
|7,34
|23.883.193
|% -4,55
|
|DOGUB
|4,55
|19.995.162
|% -4,21
|
|SISE
|20,50
|1.708.681.539
|% 3,43
|
|THYAO
|42,28
|1.136.948.952
|% 0,28
|
|GARAN
|14,61
|1.015.333.568
|% -1,34
|
|ASELS
|23,76
|974.958.472
|% 3,04
|
|HEKTS
|29,20
|586.188.417
|% -2,01
|
|SISE
|20,50
|1.708.681.539
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,57
|194.907.345
|% 0,39
|
|GARAN
|14,61
|1.015.333.568
|% -1,34
|
|YKBNK
|4,36
|230.102.683
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,66
|192.074.138
|% 0,83
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3136
|16,3264
|% 1,56
|
|Euro
|17,4118
|17,4353
|% 0,80
|
|Sterlin
|20,3719
|20,4741
|% 1,26
|
|Frank
|16,8936
|16,9954
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3427
|4,3645
|% 1,49
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,44
|
|Altın Gr.
|977
|977
|10,85
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|76,00
|
|Tam
|6.458
|6.621
|81,40
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|39,37
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|19,69
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|