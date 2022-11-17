***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:08
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080607
BIST
14:364.573
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -95,12
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:3618,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:3619,2787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0543
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:361.055,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.055,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:36
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.798.835
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.931.888
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.636.645
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.958.855
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|21.682.286
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.204.609
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.266.772.663
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|879.799.753
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.458.529.692
|% 3,35
|
|EREGL
|37,68
|4.965.714.062
|% 1,73
|
|ASELS
|40,74
|3.781.832.567
|% 2,26
|
|KONTR
|198,80
|3.633.929.479
|% -7,79
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|EKGYO
|5,54
|1.549.693.302
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,17
|859.945.224
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,62
|2.528.705.779
|% -6,51
|
|HALKB
|9,82
|2.456.520.446
|% -4,47
|
|ISCTR
|9,56
|2.215.481.435
|% -3,63
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6176
|18,6213
|% 0,17
|
|Euro
|19,2657
|19,2787
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,9932
|22,1035
|% -0,43
|
|Frank
|19,5440
|19,6618
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% 0,18
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.056
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.135
|-27,00
|
|Yarım
|3.409
|3.488
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-1,17
|