***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2023 10:00
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212164
BIST
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14:467.689
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,71
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:4628,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:4630,1671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1528
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:461.818,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.818,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|AVHOL
|82,00
|248.045.670
|% 9,99
|
|YAPRK
|203,70
|219.356.934
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.651.107
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.351.346
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|47.025.255
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.865.756.777
|% 10,00
|
|THYAO
|221,00
|4.846.613.157
|% 0,96
|
|MIATK
|893,60
|3.882.068.235
|% 8,12
|
|TUPRS
|144,50
|3.332.767.949
|% 2,19
|
|ASTOR
|129,70
|2.098.763.072
|% -0,54
|
|ODAS
|12,79
|1.488.589.276
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|618.639.146
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|470.035.317
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,66
|1.273.535.407
|% 0,68
|
|MHRGY
|5,37
|390.315.590
|% -3,24
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2863
|28,2898
|% 0,18
|
|Euro
|30,1537
|30,1653
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,3674
|34,5397
|% 0,24
|
|Frank
|31,2131
|31,4011
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5159
|7,5536
|% 0,07
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.818
|1.818
|4,13
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.985
|12.059
|-7,00
|
|Yarım
|6.011
|6.055
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.027
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,18
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,90
|86,90
|0,55
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Seans Raporu
14:44
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