***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2021 09:17
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939233
BIST
10:331.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:338,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3310,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:33521,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,41
|Açılış
|: 521,99
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KONTR
|72,60
|9.504.123
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|VAKKO
|11,65
|9.564.382
|% 8,37
|
|INVEO
|130,40
|5.265.686
|% 7,77
|
|OYAYO
|9,01
|9.661.003
|% 7,26
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|TKURU
|214,00
|213.304
|% -4,89
|
|ODAS
|2,20
|58.297.548
|% -4,76
|
|GARAN
|8,07
|295.329.178
|% 1,00
|
|THYAO
|13,17
|163.405.256
|% -1,13
|
|KRDMD
|7,83
|124.034.646
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,04
|102.995.734
|% -8,53
|
|TUPRS
|97,85
|85.994.006
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,18
|81.862.934
|% 1,40
|
|GARAN
|8,07
|295.329.178
|% 1,00
|
|ODAS
|2,20
|58.297.548
|% -4,76
|
|TSKB
|1,35
|31.284.295
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,95
|39.746.746
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4933
|% 0,02
|
|Euro
|10,3931
|10,3999
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0392
|12,0995
|% 0,04
|
|Frank
|9,4075
|9,4642
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2548
|2,2661
|% -0,12
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,86
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,30
|70,30
|0,99
|