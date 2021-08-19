***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2021 11:07
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959215
BIST
14:511.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,48
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
14:518,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
14:519,9834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0685
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
14:51489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,04
|Açılış
|: 489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler14:51
|PENTA
|88,90
|11.626.995
|% 15,01
|
|KTSKR
|52,80
|83.585.533
|% 13,21
|
|DMSAS
|7,75
|61.824.233
|% 12,81
|
|DOBUR
|22,96
|2.146.452
|% 12,66
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|382,90
|68.236.877
|% -7,85
|
|VAKKO
|10,56
|23.870.099
|% -7,29
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.009.488
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,29
|491.862.117
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,77
|440.137.071
|% -3,36
|
|SISE
|8,73
|421.144.729
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|409.881.986
|% 0,16
|
|EREGL
|18,61
|355.681.059
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|325.376.716
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|134.446.647
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|166.183.823
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,77
|440.137.071
|% -3,36
|
|GARAN
|9,29
|491.862.117
|% -0,96
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5173
|8,5190
|% 0,84
|
|Euro
|9,9772
|9,9834
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,6234
|11,6817
|% 0,31
|
|Frank
|9,2522
|9,3079
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2647
|2,2760
|% 0,82
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-0,26
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|13,39
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,47
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-2,05
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 13 kaybederek (% -0.78 ) 1, 550
-
15:01XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 7, 163.00 milyon TL de
-
15:01DARDL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 297, 319 adet işlem
-
14:59ALARK
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 404, 809 adet işlem
-
14:56BRYAT
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 384.90 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 558 adet işlem