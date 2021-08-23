***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.08.2021 09:12
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959926
BIST
13:261.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,23
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:268,4739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:269,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:26487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 487,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:26
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.213.333
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.105.771
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.615.995
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.494.166
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,22
|4.308.970
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.239.076
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,85
|9.560.697
|% -5,87
|
|GARAN
|9,50
|619.221.752
|% 1,39
|
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|SISE
|8,92
|539.171.623
|% 2,53
|
|SASA
|28,30
|455.562.063
|% 1,43
|
|AKBNK
|5,71
|350.286.011
|% 2,15
|
|GARAN
|9,50
|619.221.752
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,71
|350.286.011
|% 2,15
|
|SISE
|8,92
|539.171.623
|% 2,53
|
|PETKM
|6,06
|335.290.792
|% 1,85
|
|BRLSM
|11,01
|556.768.211
|% 9,99
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4715
|8,4739
|% -0,13
|
|Euro
|9,9317
|9,9416
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5450
|11,6029
|% 0,19
|
|Frank
|9,2058
|9,2612
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -0,09
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|7,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|1,93
|