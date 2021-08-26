***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2021 09:09
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960491
BIST
11:581.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:588,3689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:589,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8300
En Düşük
9,8250
11:58479,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,96
|Açılış
|: 479,81
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.466.624
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|DARDL
|3,15
|22.573.618
|% 6,78
|
|AGYO
|3,69
|8.389.295
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.212.503
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|472.687.893
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,37
|269.067.203
|% -6,19
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,79
|656.650.388
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|472.687.893
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|425.710.473
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|286.488.903
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,37
|269.067.203
|% -6,19
|
|MRGYO
|1,16
|286.488.903
|% -4,92
|
|ODAS
|1,50
|90.017.135
|% 2,04
|
|THYAO
|12,79
|656.650.388
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,84
|82.415.789
|% 0,00
|
|GARAN
|9,53
|425.710.473
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3660
|8,3689
|% -0,03
|
|Euro
|9,8200
|9,8300
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,4531
|11,5105
|% -0,25
|
|Frank
|9,0823
|9,1370
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2235
|2,2346
|% -0,04
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,43
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.169
|3.249
|-18,83
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-9,11
|
|Çeyrek
|768
|786
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,63
|70,63
|-0,65
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Seans Raporu
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