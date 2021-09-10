***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2021 09:10
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963076
BIST
10:171.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.454
10:178,4311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4155
10:179,9861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0201
En Düşük
9,9680
10:17489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,25
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:17
|YEOTK
|35,42
|50.575.628
|% 10,00
|
|KTSKR
|96,05
|21.249.289
|% 9,96
|
|PENTA
|110,00
|2.670.436
|% 8,91
|
|ORCAY
|15,46
|52.124.021
|% 7,89
|
|DITAS
|16,36
|4.333.874
|% 6,72
|
|TGSAS
|17,50
|1.037.960
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,30
|6.537.121
|% -4,33
|
|AKYHO
|2,28
|2.051.553
|% -4,20
|
|ADEL
|25,42
|185.076
|% -4,08
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|GARAN
|9,69
|273.785.809
|% 1,36
|
|THYAO
|12,65
|102.716.961
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,28
|79.408.438
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,58
|78.854.298
|% 0,78
|
|EREGL
|18,04
|55.227.055
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,58
|78.854.298
|% 0,78
|
|GARAN
|9,69
|273.785.809
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,28
|79.408.438
|% -0,68
|
|TSKB
|1,31
|11.737.468
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,11
|9.876.902
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4276
|8,4311
|% -0,08
|
|Euro
|9,9817
|9,9861
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6601
|11,7185
|% 0,15
|
|Frank
|9,1715
|9,2267
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2430
|2,2543
|% 0,02
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,02
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,19
|72,19
|0,74
|