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***SKTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

12.06.2020 10:07
GÜNCEL HABERLER



***SKTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SÖKTAŞ TEKSTİK SANAYİ VE TİCARET VE A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde başlayan % 95 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 24.06.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850884


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 30,14 43.726.660 % 10,00  
BAYRK 6,34 42.519.998 % 9,88  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
GLRYH 12,88 3.323.079 % 9,15  
ISBIR 1.160,00 361.920 % 7,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5761 8,6191 % -0,23  
Frank 7,1951 7,2385 % -0,29  
Riyal 1,8143 1,8234 % -0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 4,27  
Altın Gr. 380 380 0,41  
Cumhuriyet 2.462 2.487 2,00  
Tam 2.535 2.556 2,10  
Yarım 1.237 1.248 1,00  
Çeyrek 618 625 0,50  
Gümüş.Ons 17,54 17,60 -0,09  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,03  
B. Petrol 37,27 37,27 -1,28  
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