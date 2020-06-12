***SKTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
12.06.2020 10:07
***SKTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SÖKTAŞ TEKSTİK SANAYİ VE TİCARET VE A.Ş.'nin 10.06.2020 tarihinde başlayan % 95 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 24.06.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850884
BIST
10:28108.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -305,78
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.880
En Düşük
107.833
10:286,8322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0072
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:287,7278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:28380,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 380,43
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|43.726.660
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|42.519.998
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,04
|228.451.086
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,95
|186.130.640
|% 0,52
|
|ASELS
|32,04
|182.672.325
|% -0,62
|
|PETKM
|3,93
|156.166.405
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|153.835.921
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,60
|153.835.921
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,95
|186.130.640
|% 0,52
|
|TSKB
|1,26
|94.725.604
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|50.091.767
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|56.185.144
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5761
|8,6191
|% -0,23
|
|Frank
|7,1951
|7,2385
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,27
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.487
|2,00
|
|Tam
|2.535
|2.556
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,00
|
|Çeyrek
|618
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|37,27
|37,27
|-1,28
|