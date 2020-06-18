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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.06.2020 18:21
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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2020
Tescil Tarihi
17.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 08.06.2020 tarihli genel kurul kararı, 17.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851872


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Frank 7,1866 7,2298 % 0,01  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,18  
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Altın Gr. 380 380 0,08  
Cumhuriyet 2.474 2.488 1,50  
Tam 2.538 2.553 1,60  
Yarım 1.237 1.248 0,70  
Çeyrek 620 625 0,40  
Gümüş.Ons 17,41 17,45 -0,07  
Gümüş Gr. 3,84 3,84 -0,01  
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