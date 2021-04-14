***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2021 18:05
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine karar
verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928179
BIST
17:521.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 26,96
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:528,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,1332
En Düşük
8,0295
17:529,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,6550
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
17:52452,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,38
|Açılış
|: 452,53
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|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VAKKO
|14,09
|48.215.035
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.001
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.870.117
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.017.932
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|677.277.137
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.659.014
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.594.754
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.639.186
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.120.703
|% -9,98
|
|EREGL
|17,42
|1.402.222.845
|% 1,93
|
|GARAN
|6,94
|1.380.287.172
|% 3,58
|
|KRDMD
|7,40
|722.867.988
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|677.277.137
|% 9,97
|
|SISE
|7,34
|634.088.865
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,14
|487.492.532
|% 2,88
|
|GARAN
|6,94
|1.380.287.172
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,87
|320.245.266
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,26
|504.074.921
|% 5,16
|
|IHLAS
|0,67
|91.671.778
|% 4,69
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0981
|8,1025
|% -0,04
|
|Euro
|9,6963
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1316
|11,1874
|% 0,16
|
|Frank
|8,7446
|8,7973
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1518
|2,1626
|% -0,15
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,89
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|2,68
|
Seans Raporu
17:52
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17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
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17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
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17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem