***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 09:57
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023 / 14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2023
Tescil Tarihi
27.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2023 - 10821
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.04.2023 tarihli genel kurul kararı, 27.04.2023 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından
tescil edilerek, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142606
BIST
10:394.749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -40,67
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.748
10:3919,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3921,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:391.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.239,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,46
BIST En Aktif Hisseler10:37
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4562
|% 0,16
|
|Euro
|21,4089
|21,4305
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2168
|24,3382
|% -0,03
|
|Frank
|21,6536
|21,7841
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.025
|9.220
|-62,00
|
|Yarım
|4.405
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.268
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|