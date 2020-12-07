***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020 / 04.11.2020 / 30.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891799BIST