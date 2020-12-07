***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.12.2020 17:18
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020 / 04.11.2020 / 30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiş olup ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891799
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