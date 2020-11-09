***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2020 23:12
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
30.09.2020 tarihi itibariyle konsolide faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887660
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,0682
En Düşük
8,0515
18:059,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,5456
En Düşük
9,5110
18:05483,20
En Yüksek
|Değişim
|: -9,65%
|| -51,63
|Açılış
|: 483,21
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
482,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0627
|8,0645
|% 0,15
|
|Euro
|9,5215
|9,5456
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,5721
|10,6251
|% -5,37
|
|Frank
|8,7785
|8,8314
|% -6,88
|
|Riyal
|2,1402
|2,1509
|% -5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|2,32
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-51,62
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,01
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|2,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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