***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEfeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSüt hayvancılığıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi97.619.048 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/03/2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı15.619.048Beher Payın Alış Fiyatı2,15 TLToplam Tutar33.600.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)16Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,52İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,18Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım FonuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/03/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi13.10.2020 tarihli "Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi" çerçevesinde belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 24.08.2020, 13.10.2020 ve 20.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurduğumuz üzere, 13.10.2020 tarihli Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi (Sözleşme) çerçevesinde, bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (Efeler Çiftliği)'nin ödenmiş sermayesi 20.10.2020 tarihinde 82.000.000 TL'dan 97.619.048 TL'ye artırılmış ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Fon) toplam 32.400.000 TL katılım bedeli ödeyerek Efeler Çiftliği'nin sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Fon ile 15.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince, Fon'un Efeler Çiftliği sermayesindeki %16 payı 33.600.000 TL bedelle Şirketimizce satın alınarak bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği'ndeki payımız %100'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259316BIST