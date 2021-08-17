***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 20:35
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 156.424.726 110.594.894 82.921.523 44.482.062
Satışların Maliyeti
-106.710.389 -90.680.638 -53.969.809 -36.099.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.714.337 19.914.256 28.951.714 8.382.638
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 33.288.560 15.883.369 15.172.320 6.310.965
BRÜT KAR (ZARAR)
83.002.897 35.797.625 44.124.034 14.693.603
Genel Yönetim Giderleri
-15.062.106 -15.106.587 -7.435.673 -5.600.395
Pazarlama Giderleri
12 -16.434.789 -12.843.911 -9.156.529 -5.297.052
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-464.526 -472.190 -227.387 -239.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.107.677 10.577.839 5.181.915 4.340.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.213.323 -5.325.371 -4.737.175 -2.997.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.935.830 12.627.405 27.749.185 4.899.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 4.000.133 3.939.593 2.904.276 1.877.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -28.935.090 -15.412.458 -18.319.606 -8.638.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
272.982 -127.116 120.572 -133.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.273.855 1.027.424 12.454.427 -1.995.122
Finansman Gelirleri
15 3.907.977 2.171.435 1.719.806 232.332
Finansman Giderleri
15 -44.767.531 -63.329.256 -18.806.071 -31.795.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.585.699 -60.130.397 -4.631.838 -33.558.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.100.995 -704.425 4.402.825 1.171.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -71.410 0 -4.473 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.172.405 -704.425 4.407.298 1.171.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.178.312 -6.066 -195.351 -6.066
Ana Ortaklık Payları
-12.663.016 -60.828.756 -33.662 -32.380.577
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç -0,16190000 -1,51620000 -0,00040000 -0,80710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.011.149 -4.080.602
Dönem Karı (Zararı)
-11.484.704 -60.834.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.484.704 -60.834.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.464.339 56.702.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 13.510.892 9.066.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.743 472.623
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.743 472.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.716.659 4.356.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.144.908 3.259.075
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.571.751 1.097.401
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.908.017 16.405.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.788.655 -683.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.696.672 17.089.218
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-7.168.565 -6.517.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.054.986 37.402.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.288.560 -15.883.369
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-33.288.560 -15.883.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-272.981 127.117
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-272.981 127.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.100.995 704.425
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.963.143 10.567.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.331.859
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.963.143 9.235.533
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.998.829 -1.753.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.489 10.967.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215 -1.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.704 10.968.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.335.438 -1.191.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.335.438 -1.191.824
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.682.360 -2.569.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.326.794 -5.837.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.127.051 1.677.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.199.743 -7.515.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.086.312 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.169.256 -5.140.809
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.042.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.127.134 -5.140.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.305.246 2.018.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.305.246 2.018.935
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.978.464 -5.885.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-838.098 -733.266
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.226.372 -3.993.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.410 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.168.565 6.532.285
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.881.226 -7.481.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.724.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.111.636 -2.834.451
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -7.896.405 -2.834.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -215.231
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 6.535.266 6.111.360
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.093.511 -9.717.619
Alınan Faiz
1.788.655 683.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.500.089 39.364.233
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.001.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 73.080.132 66.359.189
Kredilerden Nakit Girişleri
73.080.132 66.359.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -90.583.614 -51.196.024
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.583.614 -51.196.024
Ödenen Faiz
-15.996.607 -5.905.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -7.894.804
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.370.166 27.802.376
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.231.943 -319.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.602.109 27.482.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.232.788 16.969.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.630.679 44.452.013
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
29.630.679 41.232.788
Ticari Alacaklar
46.832.969 46.572.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.832.969 46.572.265
Diğer Alacaklar
7.581.259 6.247.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.581.259 6.247.084
Stoklar
88.715.382 75.218.900
Canlı Varlıklar
7 8.624.000 4.247.050
Peşin Ödenmiş Giderler
6.194.513 8.402.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.194.513 8.402.975
Diğer Dönen Varlıklar
8.638.190 8.108.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.638.190 8.108.705
ARA TOPLAM
196.216.992 190.029.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.216.992 190.029.982
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
32.680 31.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.680 31.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.470.536 1.197.554
Canlı Varlıklar
7 182.765.254 166.258.542
Maddi Duran Varlıklar
8 434.820.668 439.672.001
Arazi ve Arsalar
237.322.500 237.322.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.537.812 12.741.416
Binalar
109.914.757 113.556.171
Tesis, Makine ve Cihazlar
65.464.339 67.849.611
Taşıtlar
6.178.338 3.412.144
Mobilya ve Demirbaşlar
858.777 531.158
Özel Maliyetler
116.303 48.213
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.427.842 4.210.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.968.313 5.521.688
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.968.313 5.521.688
Diğer Duran Varlıklar
266.818 406.940
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
266.818 406.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.332.568 613.096.440
TOPLAM VARLIKLAR
820.549.560 803.126.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 103.001.726 92.425.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.001.726 92.425.265
Banka Kredileri
103.001.726 92.425.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 104.541.581 98.121.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.541.581 98.121.673
Banka Kredileri
98.548.021 88.300.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.993.560 9.821.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 46.839.050 46.718.298
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
46.839.050 46.718.298
Ticari Borçlar
103.612.125 95.285.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.064.881 13.937.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 88.547.244 81.347.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.970.738 6.884.426
Diğer Borçlar
34.068.391 3.177.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.042.122 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.026.269 3.177.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.459.997 3.717.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.459.997 3.717.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.571.751 1.226.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.508.541 1.226.372
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
63.210 0
ARA TOPLAM
407.065.359 347.556.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.065.359 347.556.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.444.135 183.940.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.444.135 183.940.542
Banka Kredileri
162.492.839 173.469.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.951.296 10.471.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.448.387 28.361.342
Diğer Borçlar
6.990.779 7.454.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.990.779 7.454.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 189.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 189.772
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
44.321.803 51.778.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
259.704.781 272.224.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
666.770.140 619.780.613
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.930.275 149.639.344
Ödenmiş Sermaye
78.234.000 78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.530.296 14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
308.787.623 316.596.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
308.787.623 316.596.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 316.199.071 322.628.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.411.448 -6.031.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.955.825 -30.289.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.458.300 3.085.669
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -50.414.125 -33.375.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-251.080.887 -208.553.557
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.663.016 -48.956.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.849.145 33.706.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.779.420 183.345.809
TOPLAM KAYNAKLAR
820.549.560 803.126.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.946.358 2.946.358 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.191 -14.376.230 14.366.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.408 382.814 -60.828.756 -60.590.350 -4.945 -60.595.295
Dönem Karı (Zararı)
-60.828.756 -60.828.756 -6.066 -60.834.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.408 382.814 238.406 1.121 239.527
Sermaye Arttırımı
38.001.751 38.001.751 38.001.751
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
13.801 13.801
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 38.001.751 260.289 194.698.089 -4.544.908 1.664.476 9.682.532 -198.095.586 -60.828.756 39.353.439 8.856 39.362.295
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-6.429.074 6.429.074 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-48.956.404 48.956.404 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.380.101 372.631 -17.038.583 -12.663.016 -30.709.069 1.142.680 -29.566.389
Dönem Karı (Zararı)
-12.663.016 -12.663.016 1.178.313 -11.484.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.380.101 372.631 -17.038.583 -18.046.053 -35.633 -18.081.686
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 316.199.071 -7.411.448 3.458.300 -50.414.125 9.682.532 -251.080.887 -12.663.016 118.930.275 34.849.145 153.779.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.380.100 -144.408 -1.385.380 -205.512
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.380.100 -144.408 -1.385.380 -205.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.701.585 383.935 -5.174.235 99.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
336.998 383.935 134.947 99.935
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
336.998 383.935 134.947 99.935
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.038.583 0 -5.309.182 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-17.038.583 0 -5.309.182 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.081.685 239.527 -6.559.615 -105.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.566.389 -60.595.295 -6.788.628 -32.492.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.142.680 -4.945 -233.394 -4.945
Ana Ortaklık Payları
-30.709.069 -60.590.350 -6.555.234 -32.487.275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958828
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