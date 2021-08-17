***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 156.424.726 110.594.894 82.921.523 44.482.062Satışların Maliyeti-106.710.389 -90.680.638 -53.969.809 -36.099.424TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.714.337 19.914.256 28.951.714 8.382.638Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 33.288.560 15.883.369 15.172.320 6.310.965BRÜT KAR (ZARAR)83.002.897 35.797.625 44.124.034 14.693.603Genel Yönetim Giderleri-15.062.106 -15.106.587 -7.435.673 -5.600.395Pazarlama Giderleri12 -16.434.789 -12.843.911 -9.156.529 -5.297.052Araştırma ve Geliştirme Giderleri-464.526 -472.190 -227.387 -239.895Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.107.677 10.577.839 5.181.915 4.340.099Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.213.323 -5.325.371 -4.737.175 -2.997.100ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.935.830 12.627.405 27.749.185 4.899.260Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 4.000.133 3.939.593 2.904.276 1.877.643Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -28.935.090 -15.412.458 -18.319.606 -8.638.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar272.982 -127.116 120.572 -133.168FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.273.855 1.027.424 12.454.427 -1.995.122Finansman Gelirleri15 3.907.977 2.171.435 1.719.806 232.332Finansman Giderleri15 -44.767.531 -63.329.256 -18.806.071 -31.795.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.585.699 -60.130.397 -4.631.838 -33.558.521Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.100.995 -704.425 4.402.825 1.171.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -71.410 0 -4.473 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.172.405 -704.425 4.407.298 1.171.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643DÖNEM KARI (ZARARI)-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.178.312 -6.066 -195.351 -6.066Ana Ortaklık Payları-12.663.016 -60.828.756 -33.662 -32.380.577Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç -0,16190000 -1,51620000 -0,00040000 -0,80710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.011.149 -4.080.602Dönem Karı (Zararı)-11.484.704 -60.834.822Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.484.704 -60.834.822Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.464.339 56.702.430Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 13.510.892 9.066.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler141.743 472.623Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler141.743 472.623Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.716.659 4.356.476Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.144.908 3.259.075Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.571.751 1.097.401Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.908.017 16.405.420Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.788.655 -683.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.696.672 17.089.218Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-7.168.565 -6.517.369Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.054.986 37.402.986Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.288.560 -15.883.369Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-33.288.560 -15.883.369Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-272.981 127.117İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-272.981 127.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.100.995 704.425Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20.963.143 10.567.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.331.859Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20.963.143 9.235.533İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.998.829 -1.753.508Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-260.489 10.967.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)215 -1.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-260.704 10.968.515Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.335.438 -1.191.824İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.335.438 -1.191.824Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.682.360 -2.569.555Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.326.794 -5.837.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.127.051 1.677.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.199.743 -7.515.690Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.086.312 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.169.256 -5.140.809İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30.042.122İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.127.134 -5.140.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.305.246 2.018.935Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.305.246 2.018.935Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları33.978.464 -5.885.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-838.098 -733.266Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.226.372 -3.993.721Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.410 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.168.565 6.532.285YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.881.226 -7.481.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.724.343Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.724.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.111.636 -2.834.451Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -7.896.405 -2.834.451Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -215.231Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 6.535.266 6.111.360Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -15.093.511 -9.717.619Alınan Faiz1.788.655 683.798FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.500.089 39.364.233Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri38.001.751Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 73.080.132 66.359.189Kredilerden Nakit Girişleri73.080.132 66.359.189Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -90.583.614 -51.196.024Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.583.614 -51.196.024Ödenen Faiz-15.996.607 -5.905.879Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -7.894.804YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.370.166 27.802.376Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.231.943 -319.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.602.109 27.482.828DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.232.788 16.969.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.630.679 44.452.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29.630.679 41.232.788Ticari Alacaklar46.832.969 46.572.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 46.832.969 46.572.265Diğer Alacaklar7.581.259 6.247.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.581.259 6.247.084Stoklar88.715.382 75.218.900Canlı Varlıklar7 8.624.000 4.247.050Peşin Ödenmiş Giderler6.194.513 8.402.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.194.513 8.402.975Diğer Dönen Varlıklar8.638.190 8.108.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 8.638.190 8.108.705ARA TOPLAM196.216.992 190.029.982TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR196.216.992 190.029.982DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar32.680 31.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.680 31.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.470.536 1.197.554Canlı Varlıklar7 182.765.254 166.258.542Maddi Duran Varlıklar8 434.820.668 439.672.001Arazi ve Arsalar237.322.500 237.322.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.537.812 12.741.416Binalar109.914.757 113.556.171Tesis, Makine ve Cihazlar65.464.339 67.849.611Taşıtlar6.178.338 3.412.144Mobilya ve Demirbaşlar858.777 531.158Özel Maliyetler116.303 48.213Yapılmakta Olan Yatırımlar3.427.842 4.210.788Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.968.313 5.521.688Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.968.313 5.521.688Diğer Duran Varlıklar266.818 406.940İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar266.818 406.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.332.568 613.096.440TOPLAM VARLIKLAR820.549.560 803.126.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 103.001.726 92.425.265İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar103.001.726 92.425.265Banka Kredileri103.001.726 92.425.265Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 104.541.581 98.121.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.541.581 98.121.673Banka Kredileri98.548.021 88.300.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.993.560 9.821.238Diğer Finansal Yükümlülükler6 46.839.050 46.718.298Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler46.839.050 46.718.298Ticari Borçlar103.612.125 95.285.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 15.064.881 13.937.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 88.547.244 81.347.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.970.738 6.884.426Diğer Borçlar34.068.391 3.177.928İlişkili Taraflara Diğer Borçlar30.042.122 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.026.269 3.177.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.459.997 3.717.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.459.997 3.717.022Kısa Vadeli Karşılıklar2.571.751 1.226.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.508.541 1.226.372Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar63.210 0ARA TOPLAM407.065.359 347.556.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER407.065.359 347.556.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar175.444.135 183.940.542İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar175.444.135 183.940.542Banka Kredileri162.492.839 173.469.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.951.296 10.471.027Diğer Finansal Yükümlülükler499.677 499.677Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler499.677 499.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar32.448.387 28.361.342Diğer Borçlar6.990.779 7.454.961İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.990.779 7.454.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 189.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 189.772Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü44.321.803 51.778.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER259.704.781 272.224.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER666.770.140 619.780.613ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.930.275 149.639.344Ödenmiş Sermaye78.234.000 78.234.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14.530.296 14.530.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)308.787.623 316.596.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)308.787.623 316.596.798Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 316.199.071 322.628.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.411.448 -6.031.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.955.825 -30.289.873Yabancı Para Çevrim Farkları3.458.300 3.085.669Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -50.414.125 -33.375.542Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.682.532Yasal Yedekler9.682.532 9.682.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-251.080.887 -208.553.557Net Dönem Karı veya Zararı-12.663.016 -48.956.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar34.849.145 33.706.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR153.779.420 183.345.809TOPLAM KAYNAKLAR820.549.560 803.126.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.946.358 2.946.358 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.191 -14.376.230 14.366.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.408 382.814 -60.828.756 -60.590.350 -4.945 -60.595.295Dönem Karı (Zararı)-60.828.756 -60.828.756 -6.066 -60.834.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.408 382.814 238.406 1.121 239.527Sermaye Arttırımı38.001.751 38.001.751 38.001.751Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler13.801 13.801Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 38.001.751 260.289 194.698.089 -4.544.908 1.664.476 9.682.532 -198.095.586 -60.828.756 39.353.439 8.856 39.362.295Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-6.429.074 6.429.074 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-48.956.404 48.956.404 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.380.101 372.631 -17.038.583 -12.663.016 -30.709.069 1.142.680 -29.566.389Dönem Karı (Zararı)-12.663.016 -12.663.016 1.178.313 -11.484.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.380.101 372.631 -17.038.583 -18.046.053 -35.633 -18.081.686Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 316.199.071 -7.411.448 3.458.300 -50.414.125 9.682.532 -251.080.887 -12.663.016 118.930.275 34.849.145 153.779.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.484.704 -60.834.822 -229.013 -32.386.643DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.380.100 -144.408 -1.385.380 -205.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.380.100 -144.408 -1.385.380 -205.512Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.701.585 383.935 -5.174.235 99.935Yabancı Para Çevrim Farkları336.998 383.935 134.947 99.935Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)336.998 383.935 134.947 99.935Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.038.583 0 -5.309.182 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-17.038.583 0 -5.309.182 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.081.685 239.527 -6.559.615 -105.577TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.566.389 -60.595.295 -6.788.628 -32.492.220Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.142.680 -4.945 -233.394 -4.945Ana Ortaklık Payları-30.709.069 -60.590.350 -6.555.234 -32.487.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958828BIST