***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 20:18
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 346.498.412 156.424.726 193.532.547 82.921.523
Satışların Maliyeti
-250.505.830 -106.710.389 -141.013.713 -53.969.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
95.992.582 49.714.337 52.518.834 28.951.714
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 70.372.292 33.288.560 -1.579.861 15.172.320
BRÜT KAR (ZARAR)
166.364.874 83.002.897 50.938.973 44.124.034
Genel Yönetim Giderleri
-23.685.891 -15.062.106 -13.466.737 -7.435.673
Pazarlama Giderleri
12 -35.419.007 -16.434.789 -19.148.062 -9.156.529
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-714.652 -464.526 -133.715 -227.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 35.739.864 10.107.677 11.505.225 5.181.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -28.826.198 -8.213.323 -10.489.219 -4.737.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.458.990 52.935.830 19.206.465 27.749.185
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 23.318.274 4.000.133 15.880.851 2.904.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -72.743.507 -28.935.090 -43.312.416 -18.319.606
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.288.933 272.982 457.091 120.572
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.322.690 28.273.855 -7.768.009 12.454.427
Finansman Gelirleri
15 4.987.218 3.907.977 1.878.706 1.719.806
Finansman Giderleri
15 -91.582.729 -44.767.531 -42.233.347 -18.806.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.272.821 -12.585.699 -48.122.650 -4.631.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.877.398 1.100.995 3.632.190 4.402.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -55.861 -71.410 23.445 -4.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -6.821.537 1.172.405 3.608.745 4.407.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
945.215 1.178.312 -4.641.191 -195.351
Ana Ortaklık Payları
17 -29.095.434 -12.663.016 -39.849.269 -33.662
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç 17 -0,18920000 -0,25910000 -0,16190000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.026.775 39.011.149
Dönem Karı (Zararı)
-28.150.219 -11.484.704
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.150.219 -11.484.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.322.911 24.464.339
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 23.696.628 13.510.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.743
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.743
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.822.574 5.716.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.998.329 3.144.908
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.824.245 2.571.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.669.513 15.908.017
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.936.096 -1.788.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.605.609 17.696.672
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.245.717 -7.168.564
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
248.856 10.054.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-70.372.292 -33.288.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-70.372.292 -33.288.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.288.933 -272.982
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.877.398 -1.100.995
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.914.884 20.963.143
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29.914.884 20.963.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.477.147 20.998.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.716.089 -260.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.384.250 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.331.839 -260.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.931.984 -1.335.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.931.984 -1.335.438
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.450.057 -13.682.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.977.760 8.326.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.136.679 1.127.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.841.081 7.199.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.732.399 1.086.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.796.517 31.169.256
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.042.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.796.517 1.127.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.292.659 -4.305.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.292.659 -4.305.246
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.304.455 33.978.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.192.909 -838.098
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.757.069 -1.226.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.062 -71.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.245.720 7.168.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.731.321 -14.881.226
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.254.484 -8.111.636
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -24.071.042 -7.896.405
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -183.442 -215.231
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 50.322.427 6.535.266
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -44.735.360 -15.093.511
Alınan Faiz
1.936.096 1.788.655
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.804.755 -33.500.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 114.285.300 73.080.132
Kredilerden Nakit Girişleri
9 114.285.300 73.080.132
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -89.223.146 -90.583.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -89.223.146 -90.583.614
Ödenen Faiz
-1.155.970 -15.996.607
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.898.571 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.046.659 -9.370.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.412.834 -2.231.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.366.175 -11.602.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.192.332 41.232.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.826.157 29.630.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
43.826.157 45.192.332
Finansal Yatırımlar
834.700 0
Ticari Alacaklar
109.738.626 77.022.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.384.250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 107.354.376 77.022.537
Diğer Alacaklar
13.107.325 10.277.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.107.325 10.277.487
Stoklar
228.615.445 148.387.885
Canlı Varlıklar
7 25.419.750 16.934.500
Peşin Ödenmiş Giderler
10.911.790 4.899.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.911.790 4.899.358
Diğer Dönen Varlıklar
11 18.227.018 8.040.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 18.227.018 8.040.719
ARA TOPLAM
450.680.811 310.754.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
450.680.811 310.754.818
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
137.202 35.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
137.202 35.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3.575.999 2.287.066
Canlı Varlıklar
7 262.533.809 236.148.719
Maddi Duran Varlıklar
8 789.340.120 790.702.691
Arazi ve Arsalar
465.699.769 465.699.769
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14.162.180 16.137.906
Binalar
137.893.183 142.766.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
159.133.533 155.021.871
Taşıtlar
5.829.418 6.402.994
Mobilya ve Demirbaşlar
1.659.764 914.172
Özel Maliyetler
82.912 103.540
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.879.361 3.656.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.013.267 4.508.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.013.267 4.508.112
Diğer Duran Varlıklar
4.468.793 1.456.759
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
4.468.793 1.456.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.064.077.489 1.035.146.702
TOPLAM VARLIKLAR
1.514.758.300 1.345.901.520
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
184.075.930 136.387.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 184.075.930 136.387.044
Banka Kredileri
184.075.930 136.387.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 193.086.220 139.486.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
193.086.220 139.486.933
Banka Kredileri
173.861.473 126.991.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19.224.747 12.495.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
56.859.719
Ticari Borçlar
273.947.458 183.969.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 72.875.800 12.739.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 201.071.658 171.230.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.236.393 9.503.994
Diğer Borçlar
4.743.827 4.835.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.743.827 4.835.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.848.235 12.535.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.848.235 12.535.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
55.861 18.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.824.245 3.757.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.824.245 3.757.069
ARA TOPLAM
794.479.460 547.353.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
794.479.460 547.353.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 158.659.642 188.721.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
158.659.642 188.721.137
Banka Kredileri
143.209.411 175.899.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.450.231 12.821.530
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 693.675 596.676
Diğer Borçlar
2.282.728 5.299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4 2.282.728 5.299.995
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.864.152 41.466.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
56.864.152 41.466.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 70.316.289 71.532.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
288.816.486 307.617.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.295.946 854.970.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
375.109.033 435.493.489
Ödenmiş Sermaye
153.800.000 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.019.606 15.019.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
571.562.660 594.150.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
571.562.660 594.150.354
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 595.782.561 609.123.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.219.901 -14.973.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-136.232.882 -114.190.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.725.059 4.888.806
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -141.957.941 -119.079.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.706.651 9.682.532
Yasal Yedekler
9.706.651 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-228.047.120 -245.276.250
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.095.434 3.912.176
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.353.321 55.437.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
431.462.354 490.930.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.514.758.300 1.345.901.520
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Diğer Düzeltmeler
-6.429.074 6.429.074
Transferler
-48.956.404 48.956.404
Dönem Karı (Zararı)
-12.663.016 1.178.313 -11.484.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.380.101 372.631 -17.038.583 -12.663.016 -18.046.053 -35.633 -18.081.686
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 316.199.071 -7.411.448 3.458.300 -50.414.125 9.682.532 -251.080.887 -12.663.016 118.930.275 34.849.145 153.779.420
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 4.888.806 -119.079.287 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Diğer Düzeltmeler
-13.341.073 13.341.073
Transferler
24.119 3.888.057 -3.912.176
Dönem Karı (Zararı)
-29.095.434 -29.095.434 945.215 -28.150.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.246.621 836.253 -22.878.654 -31.289.022 -28.975 -31.317.997
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 595.782.561 -24.219.901 5.725.059 -141.957.941 9.706.651 -228.047.120 -29.095.434 375.109.033 56.353.321 431.462.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.275.595 -1.380.100 -11.012.018 -1.385.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -9.275.595 -1.380.100 -11.012.018 -1.385.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.042.402 -16.701.585 -16.083.091 -5.174.235
Yabancı Para Çevrim Farkları
836.252 336.998 345.948 134.947
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
836.252 336.998 345.948 134.947
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.878.654 -17.038.583 -16.429.039 -5.309.182
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.878.654 -17.038.583 -16.429.039 -5.309.182
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.317.997 -18.081.685 -27.095.109 -6.559.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.468.216 -29.566.389 -71.585.569 -6.788.628
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
916.240 1.142.680 -4.681.276 -233.394
Ana Ortaklık Payları
-60.384.456 -30.709.069 -66.904.293 -6.555.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057351
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