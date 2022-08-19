***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 346.498.412 156.424.726 193.532.547 82.921.523Satışların Maliyeti-250.505.830 -106.710.389 -141.013.713 -53.969.809TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.992.582 49.714.337 52.518.834 28.951.714Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 70.372.292 33.288.560 -1.579.861 15.172.320BRÜT KAR (ZARAR)166.364.874 83.002.897 50.938.973 44.124.034Genel Yönetim Giderleri-23.685.891 -15.062.106 -13.466.737 -7.435.673Pazarlama Giderleri12 -35.419.007 -16.434.789 -19.148.062 -9.156.529Araştırma ve Geliştirme Giderleri-714.652 -464.526 -133.715 -227.387Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 35.739.864 10.107.677 11.505.225 5.181.915Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -28.826.198 -8.213.323 -10.489.219 -4.737.175ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.458.990 52.935.830 19.206.465 27.749.185Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 23.318.274 4.000.133 15.880.851 2.904.276Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -72.743.507 -28.935.090 -43.312.416 -18.319.606Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.288.933 272.982 457.091 120.572FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.322.690 28.273.855 -7.768.009 12.454.427Finansman Gelirleri15 4.987.218 3.907.977 1.878.706 1.719.806Finansman Giderleri15 -91.582.729 -44.767.531 -42.233.347 -18.806.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.272.821 -12.585.699 -48.122.650 -4.631.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.877.398 1.100.995 3.632.190 4.402.825Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -55.861 -71.410 23.445 -4.473Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -6.821.537 1.172.405 3.608.745 4.407.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013DÖNEM KARI (ZARARI)-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar945.215 1.178.312 -4.641.191 -195.351Ana Ortaklık Payları17 -29.095.434 -12.663.016 -39.849.269 -33.662Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç 17 -0,18920000 -0,25910000 -0,16190000 -0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.026.775 39.011.149Dönem Karı (Zararı)-28.150.219 -11.484.704Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.150.219 -11.484.704Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.322.911 24.464.339Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 23.696.628 13.510.892Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler141.743Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler141.743Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.822.574 5.716.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.998.329 3.144.908Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.824.245 2.571.751Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.669.513 15.908.017Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.936.096 -1.788.655Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26.605.609 17.696.672Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-6.245.717 -7.168.564Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler248.856 10.054.986Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-70.372.292 -33.288.560Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-70.372.292 -33.288.560Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.288.933 -272.982Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.877.398 -1.100.995Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29.914.884 20.963.143Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29.914.884 20.963.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.477.147 20.998.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.716.089 -260.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.384.250 215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.331.839 -260.704Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.931.984 -1.335.438İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.931.984 -1.335.438Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.450.057 -13.682.360Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.977.760 8.326.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)60.136.679 1.127.051İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.841.081 7.199.743Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.732.399 1.086.312Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.796.517 31.169.256İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)30.042.122İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.796.517 1.127.134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.292.659 -4.305.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-24.292.659 -4.305.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-48.304.455 33.978.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.192.909 -838.098Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.757.069 -1.226.372Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.062 -71.410Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.245.720 7.168.565YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.731.321 -14.881.226Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.254.484 -8.111.636Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -24.071.042 -7.896.405Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -183.442 -215.231Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 50.322.427 6.535.266Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -44.735.360 -15.093.511Alınan Faiz1.936.096 1.788.655FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.804.755 -33.500.089Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 114.285.300 73.080.132Kredilerden Nakit Girişleri9 114.285.300 73.080.132Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -89.223.146 -90.583.614Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -89.223.146 -90.583.614Ödenen Faiz-1.155.970 -15.996.607Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.898.571 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.046.659 -9.370.166Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.412.834 -2.231.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.366.175 -11.602.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.192.332 41.232.788DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.826.157 29.630.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri43.826.157 45.192.332Finansal Yatırımlar834.700 0Ticari Alacaklar109.738.626 77.022.537İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.384.250 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 107.354.376 77.022.537Diğer Alacaklar13.107.325 10.277.487İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.107.325 10.277.487Stoklar228.615.445 148.387.885Canlı Varlıklar7 25.419.750 16.934.500Peşin Ödenmiş Giderler10.911.790 4.899.358İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.911.790 4.899.358Diğer Dönen Varlıklar11 18.227.018 8.040.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 18.227.018 8.040.719ARA TOPLAM450.680.811 310.754.818TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR450.680.811 310.754.818DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar137.202 35.056İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar137.202 35.056Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.575.999 2.287.066Canlı Varlıklar7 262.533.809 236.148.719Maddi Duran Varlıklar8 789.340.120 790.702.691Arazi ve Arsalar465.699.769 465.699.769Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.162.180 16.137.906Binalar137.893.183 142.766.354Tesis, Makine ve Cihazlar159.133.533 155.021.871Taşıtlar5.829.418 6.402.994Mobilya ve Demirbaşlar1.659.764 914.172Özel Maliyetler82.912 103.540Yapılmakta Olan Yatırımlar4.879.361 3.656.085Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.013.267 4.508.112Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.013.267 4.508.112Diğer Duran Varlıklar4.468.793 1.456.759İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar4.468.793 1.456.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.064.077.489 1.035.146.702TOPLAM VARLIKLAR1.514.758.300 1.345.901.520KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar184.075.930 136.387.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 184.075.930 136.387.044Banka Kredileri184.075.930 136.387.044Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 193.086.220 139.486.933İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları193.086.220 139.486.933Banka Kredileri173.861.473 126.991.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.224.747 12.495.708Diğer Finansal Yükümlülükler56.859.719Ticari Borçlar273.947.458 183.969.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 72.875.800 12.739.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 201.071.658 171.230.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.236.393 9.503.994Diğer Borçlar4.743.827 4.835.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.743.827 4.835.923Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.848.235 12.535.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.848.235 12.535.390Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü55.861 18.062Kısa Vadeli Karşılıklar5.824.245 3.757.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.824.245 3.757.069ARA TOPLAM794.479.460 547.353.832TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER794.479.460 547.353.832UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 158.659.642 188.721.137İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar158.659.642 188.721.137Banka Kredileri143.209.411 175.899.607Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.450.231 12.821.530Diğer Finansal Yükümlülükler6 693.675 596.676Diğer Borçlar2.282.728 5.299.995İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4 2.282.728 5.299.995Uzun Vadeli Karşılıklar56.864.152 41.466.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar56.864.152 41.466.435Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 70.316.289 71.532.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.816.486 307.617.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.083.295.946 854.970.950ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar375.109.033 435.493.489Ödenmiş Sermaye153.800.000 153.800.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.019.606 15.019.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)571.562.660 594.150.354Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)571.562.660 594.150.354Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 595.782.561 609.123.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.219.901 -14.973.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-136.232.882 -114.190.481Yabancı Para Çevrim Farkları5.725.059 4.888.806Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -141.957.941 -119.079.287Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.706.651 9.682.532Yasal Yedekler9.706.651 9.682.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-228.047.120 -245.276.250Net Dönem Karı veya Zararı-29.095.434 3.912.176Kontrol Gücü Olmayan Paylar56.353.321 55.437.081TOPLAM ÖZKAYNAKLAR431.462.354 490.930.570TOPLAM KAYNAKLAR1.514.758.300 1.345.901.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Diğer Düzeltmeler-6.429.074 6.429.074Transferler-48.956.404 48.956.404Dönem Karı (Zararı)-12.663.016 1.178.313 -11.484.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.380.101 372.631 -17.038.583 -12.663.016 -18.046.053 -35.633 -18.081.686Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 316.199.071 -7.411.448 3.458.300 -50.414.125 9.682.532 -251.080.887 -12.663.016 118.930.275 34.849.145 153.779.420Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 4.888.806 -119.079.287 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570Diğer Düzeltmeler-13.341.073 13.341.073Transferler24.119 3.888.057 -3.912.176Dönem Karı (Zararı)-29.095.434 -29.095.434 945.215 -28.150.219Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.246.621 836.253 -22.878.654 -31.289.022 -28.975 -31.317.997Dönem Sonu Bakiyeler153.800.000 18.395.552 15.019.606 595.782.561 -24.219.901 5.725.059 -141.957.941 9.706.651 -228.047.120 -29.095.434 375.109.033 56.353.321 431.462.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-28.150.219 -11.484.704 -44.490.460 -229.013DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.275.595 -1.380.100 -11.012.018 -1.385.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -9.275.595 -1.380.100 -11.012.018 -1.385.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.042.402 -16.701.585 -16.083.091 -5.174.235Yabancı Para Çevrim Farkları836.252 336.998 345.948 134.947Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)836.252 336.998 345.948 134.947Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.878.654 -17.038.583 -16.429.039 -5.309.182Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-22.878.654 -17.038.583 -16.429.039 -5.309.182DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.317.997 -18.081.685 -27.095.109 -6.559.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.468.216 -29.566.389 -71.585.569 -6.788.628Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar916.240 1.142.680 -4.681.276 -233.394Ana Ortaklık Payları-60.384.456 -30.709.069 -66.904.293 -6.555.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057351BIST