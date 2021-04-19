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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2021 18:16



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.03.2021
Genel Kurul Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe SÖKE
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yo¨netim Kurulu u¨ye sayısı ile müddetinin tayini, Bagˆımsız Yo¨netim Kurulu u¨yelerinin belirlenmesi, Yo¨netim Kurulu u¨yelikleri ic¸in sec¸im yapılması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve söz konusu tadil hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EK 1_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 EK 2_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 19 Nisan 2021 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 19 Nisan 2021 tarih ve 10312 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929291


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Yarım 1.469 1.507 -2,53  
Çeyrek 737 754 -1,26  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,17  
Gümüş Gr. 6,71 6,72 -0,01  
B. Petrol 66,81 66,81 0,04  
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