***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısının Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni T.C İçişleri Bakanlığı'nın COVID-19 salgını nedeniyle "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgesine istinadenGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 05.05.2021Genel Kurul Tarihi 03.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021Ülke TürkiyeŞehir AYDINİlçe SÖKEAdres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54/A Söke AydınGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E 50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında alınan Genel Kurul kararının onaylanması.3 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Söktaş Tekstil_İlan_Metni_2020 (A) Grubu İmtiyazlı.pdf - İlan MetniEK: 2 Söktaş Tekstil 03062021 2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarT.C.İçişleri Bakanlığı'nın COVID-19 ("Koronavirüs") salgını nedeniyle 26.04.2021 tarihli "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelgesine istinaden, Şirketimizin 06 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54/A Söke Aydın adresinde gerçekleştirileceği duyurulan 2020 yılına ilişkin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nın 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10.30'a ertelenmesine karar verilmiştir.İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934593BIST