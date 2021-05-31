***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteSöke Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021AçıklamalarVergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Konsolide değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939129BIST