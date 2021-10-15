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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.10.2021 18:21



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine, 2. Burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ile söz konusu borçlanma aracı ihraç işleminde aracılık hizmeti alınacak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesine, her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin Şirketimiz imza sirkülerinde yetkilendirilmiş imza yetkilileri tarafından gerçekleştirilmesine, Şirketimizin bu şekilde imza sirkülerinde yer alan imza yetkililerince temsil ve ilzam edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin söz konusu yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla hazırlanan başvuru dokümanları bugün (15.10.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmek üzere kargo edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971082


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