***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2021İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Söktaş-Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978811BIST