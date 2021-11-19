***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.11.2021 18:31
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 120.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.11.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 19.11.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Söktaş-Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978811
BIST
18:051.737
En Yüksek
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18:0512,7709
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|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
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|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
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|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
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|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
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|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
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|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
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|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
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|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
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|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
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|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
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|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
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|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
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|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
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|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
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|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
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|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
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|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
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|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
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|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|11,2554
|11,2956
|% 2,35
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|Euro
|12,7376
|12,7825
|% 1,73
|
|Sterlin
|15,0437
|15,1192
|% 1,25
|
|Frank
|12,0533
|12,1259
|% 1,43
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|Riyal
|2,9812
|2,9962
|% 1,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,20
|
|Altın Gr.
|666
|666
|5,36
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,12
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|Gümüş Gr.
|8,91
|8,91
|0,10
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|B. Petrol
|79,11
|79,11
|-2,13
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