***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına nedeniyle artırılacak 146.200.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (25.10.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.İzahname Bölüm 1 ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074209BIST