***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
25.10.2022 23:38
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına nedeniyle artırılacak 146.200.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (25.10.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
İzahname Bölüm 1 ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074209
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,5821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0207
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6092
En Düşük
18,5812
18:0518,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5665
En Düşük
18,5402
18:05988,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 988,82
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5900
|18,6184
|% 0,08
|
|Euro
|18,5338
|18,5584
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,2961
|21,4029
|% 1,82
|
|Frank
|18,6387
|18,7509
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,32
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,08
|
|B. Petrol
|91,15
|91,15
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB