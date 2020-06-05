***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/683 sayılı toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.5700 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ve ekleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849676BIST